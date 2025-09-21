Além de gerar dados e ajudar no dever de casa, a Inteligência artificial também consegue responder perguntas sobre futebol. Para trazer outra visão da discussão de quais são os doze maiores clubes do Brasil, o Lance! pediu para o Chat GPT fazer um ranking próprio. Na lista, um carioca está no topo e um gigante paulista está em último.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A inteligência artificial disse que o maior clube do Brasil é o Flamengo e quem está na vice liderança é o Palmeiras. Em sétimo lugar está o Grêmio, primeiro clube fora do eixo Rio-São Paulo a aparecer no ranking. Já no fim, quem aparece é o Botafogo e o Santos.

Veja ranking completo e justificativa do Chat GPT pros 12 maiores clubes do Brasil

Ranking maiores clubes do Brasil:

1- Flamengo

2- Palmeiras

3- São Paulo

4- Corinthians

5- Vasco da Gama

6- Fluminense

7- Grêmio

8- Internacional

9- Atlético Mineiro

10- Cruzeiro

11- Botafogo

12- Santos

Como justificativa, o Chat disse que levou quatro tópicos em consideração, mas afirmou, que, com a passagem do tempo, o ranking pode ir mudando.

continua após a publicidade

—Esses 12 clubes foram escolhidos com base em sua relevância histórica, número de títulos importantes, tamanho da torcida, e a influência cultural no Brasil. Claro, o futebol é muito dinâmico, e a posição de alguns clubes pode variar dependendo de novos títulos ou outros fatores. Mas, de forma geral, esses clubes representam o que há de mais significativo no futebol brasileiro.— Justificou o Chat GPT.

➡️Saiba quem é o único brasileiro com poder de voto na Bola de Ouro

Inteligência artificial elege maiores clubes do Brasil; paulista fica em último.(Foto: Jota Erre/AGIF)

IA crava resultado de Clássico dos milhões neste domingo (21)

Uma inteligência artificial cravou o resultado do clássico entre Flamengo x Vasco pelo Brasileirão. A bola rola às 17h30 (Brasília), no Maracanã, em um duelo que vale muito para as duas equipes. O Rubro-Negro briga pelo título, e o Cruzmaltino quer se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

Flamengo e Vasco é sempre um capítulo à parte, independente do campeonato. Pensando nisso, o Lance! consultou uma IA para saber uma previsão do duelo pelo Brasileirão. O Maracanã, inclusive, deve receber um público à altura do Clássico dos Milhões.

A Meta IA apontou que os rubro-negros vão sair felizes do estádio, mesmo depois de sair atrás do placar. Segundo a inteligência artificial, Flamengo x Vasco terá um golaço de Pedro, no finalzinho do jogo, que vai sacramentara vitória do Rubro-Negro.

- Flamengo 2x1 Vasco. O Flamengo entra em campo com muita pressão, mas consegue vencer com um golaço de Pedro no final do jogo. O Vasco começa bem, mas não consegue segurar o ritmo e acaba levando a virada - cravou a IA.