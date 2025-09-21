Flamengo é dominado por campeão africano e amarga o 4º lugar no Mundial

O Flamengo terminou sua campanha na Copa Intercontinental da FIBA na quarta colocação. Em partida disputada na manhã deste domingo (21), a equipe brasileira foi superada pelo Al Ahli Tripoli, da Líbia, pelo placar de 91 a 82, no confronto que valia a terceira colocação do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Flamengo fica em 4º lugar na Copa Intercontinental da FIBA (Foto: FIBA)

Como foi o jogo entre Flamengo e Al Ahli Tripoli

O time carioca iniciou o jogo de maneira consistente, construindo uma vantagem inicial e finalizando o primeiro quarto com o marcador em 26 a 22. Contudo, o panorama da partida mudou drasticamente no segundo período. A equipe rubro-negra apresentou uma queda acentuada de rendimento ofensivo e defensivo, permitindo que o campeão da Basketball Africa League dominasse a parcial por 22 a 13, revertendo o placar antes do intervalo.

Na segunda metade do confronto, o Flamengo buscou a recuperação, mas encontrou um adversário sólido e bem postado em quadra. O Al Ahli, impulsionado pelas atuações destacadas de Ivan Almeida, cestinha da partida com 21 pontos, e dos pivôs Ismael Romero e Makur Maker, que registraram duplos-duplos, controlou a vantagem e administrou o resultado até o final.

continua após a publicidade

Pelo lado do Flamengo, os maiores pontuadores foram o ala Guilherme Deodato e o norte-americano Markieth Cummings, ambos com 14 pontos. O armador Alexey Borges também teve participação relevante, com 13 pontos e 7 assistências. Apesar dos esforços individuais, o desempenho coletivo foi insuficiente para reverter a superioridade do adversário na partida.

Com este resultado, o Flamengo encerra sua participação no campeonato mundial sem conseguir um lugar no pódio, uma posição aquém da expectativa da equipe que buscava o bicampeonato. O clube agora retorna ao Brasil para focar nas competições do calendário nacional.