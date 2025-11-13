menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Aldair projeta Copa da Seleção e aponta jogadores principais: 'Presença certa'

Tetracampeão se mostrou confiante com desempenho do Brasil

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/11/2025
05:40
Jogadores comemoram gol pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
imagem cameraJogadores comemoram gol pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Seleção Brasileira irá realizar duas partidas amistosas nesta Data Fifa de novembro. Os confrontos serão contra Senegal e Tunísia, respectivamente nos dias 15 e 18. Para a ocasião, o Lance! conversou com tetracampeão Aldair, que se mostrou confiante com o desempenho do Brasil na próxima Copa do Mundo.

continua após a publicidade

➡️ Rizek analisa disputa de Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão e aponta 'chance de ouro'

Além disso, o ex-jogador também apontou dois jogadores primordiais para o Mundial. Foram eles: Neymar e Vinícius Jr.

- As expectativas são boas. Sempre são, quando se trata da Seleção Brasileira. Somos respeitados. Nesse momento, é claro, que não estamos no melhor momento, mas ainda assim temos o respeito dos adversários. A gente espera, que o Ancelotti consiga arruma a casa, e que o Brasil faça um grande Mundial - iniciou o ex-jogador, antes de apontar os principais nomes da Seleção.

- Temos muitos atacantes rápidos, pelo lado de campo, o Vinícius Jr, esperamos muito dele na Seleção. Acho que ele vai fazer um grande mundial. Considero a presença dele como certa. E claro, o Neymar. Acredito que ele evolua até lá e faça a diferença - concluiu.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Seleção Brasileira

A atual Data Fifa de novembro será movimentada para o Brasil. O primeiro compromisso acontece já neste sábado (15). Na data, a Seleção Brasileira enfrenta o Senegal, no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, às 13h (de Brasília).

Posteriormente, na terça-feira (18), é a vez da equipe de Carlo Ancelotti encarar a Tunísia. Determinado confronto, está marcado para acontecer no Decathlon Stadium, em Lille, na França, às 16h30 (de Brasília).

continua após a publicidade
Seleção Brasileira perfilada antes de Japão x Brasil
Seleção perfilada antes de Japão x Brasil, na última Data Fifa de outubro (Foto: Yuichi YAMAZAKI / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias