Aldair projeta Copa da Seleção e aponta jogadores principais: 'Presença certa'
Tetracampeão se mostrou confiante com desempenho do Brasil
A Seleção Brasileira irá realizar duas partidas amistosas nesta Data Fifa de novembro. Os confrontos serão contra Senegal e Tunísia, respectivamente nos dias 15 e 18. Para a ocasião, o Lance! conversou com tetracampeão Aldair, que se mostrou confiante com o desempenho do Brasil na próxima Copa do Mundo.
Além disso, o ex-jogador também apontou dois jogadores primordiais para o Mundial. Foram eles: Neymar e Vinícius Jr.
- As expectativas são boas. Sempre são, quando se trata da Seleção Brasileira. Somos respeitados. Nesse momento, é claro, que não estamos no melhor momento, mas ainda assim temos o respeito dos adversários. A gente espera, que o Ancelotti consiga arruma a casa, e que o Brasil faça um grande Mundial - iniciou o ex-jogador, antes de apontar os principais nomes da Seleção.
- Temos muitos atacantes rápidos, pelo lado de campo, o Vinícius Jr, esperamos muito dele na Seleção. Acho que ele vai fazer um grande mundial. Considero a presença dele como certa. E claro, o Neymar. Acredito que ele evolua até lá e faça a diferença - concluiu.
Seleção Brasileira
A atual Data Fifa de novembro será movimentada para o Brasil. O primeiro compromisso acontece já neste sábado (15). Na data, a Seleção Brasileira enfrenta o Senegal, no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, às 13h (de Brasília).
Posteriormente, na terça-feira (18), é a vez da equipe de Carlo Ancelotti encarar a Tunísia. Determinado confronto, está marcado para acontecer no Decathlon Stadium, em Lille, na França, às 16h30 (de Brasília).
