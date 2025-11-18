Inteligência Artificial crava resultados da 34ª rodada do Brasileirão

A 34ª rodada do Brasileirão começa a ser disputada, nesta terça-feira (18), com o confronto entre Botafogo e Sport. Posteriormente, outros oito jogos acontecem, quatro na quarta-feira (19), e quinta-feira outros quatro na quinta-feira (20). Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular os confrontos.

continua após a publicidade

➡️ Atitude da Globo para final entre Palmeiras x Flamengo viraliza: 'Não creio'

Conforme a previsão da tecnologia, Flamengo e Palmeiras, atuais primeiro e segundo colocados, terão resultados importantes para a reta decisiva do campeonato. Na simulação, o Rubro-Negro empatou o clássico contra o Fluminense, já o Palmeiras venceu o Vitória.

Os resultados deixariam a vantagem do clube carioca na liderança em apenas um ponto. Atualmente, a vantagem é de três pontos.

A inteligência artificial também apontou para resultados decisivos na parte de baixo da tabela. O Santos, que vive briga para se livrar do rebaixamento, empatou com o Mirassol. Apesar disso, o alvinegro se manteve fora da zona, por conta da derrota do Vitória para o Palmeiras. Veja os resultados simulados completos abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Simulação da 34ª do Brasileirão

Botafogo 2 x 1 Sport

Palmeiras 3 x 0 Vitória

Flamengo 1 x 1 Fluminense

Santos 2 x 2 Mirassol

Grêmio 2 x 0 Vasco

Juventude 1 x 2 Cruzeiro

Bahia 2 x 2 Fortaleza

Corinthians 1 x 2 São Paulo

Ceará 1 x 1 Internacional