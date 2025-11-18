Inteligência Artificial crava resultados da 34ª rodada do Brasileirão
Jogos acontecem nesta terça, quarta e quinta-feira
- Matéria
- Mais Notícias
A 34ª rodada do Brasileirão começa a ser disputada, nesta terça-feira (18), com o confronto entre Botafogo e Sport. Posteriormente, outros oito jogos acontecem, quatro na quarta-feira (19), e quinta-feira outros quatro na quinta-feira (20). Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular os confrontos.
Grêmio x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Onde Assistir
Flamengo busca manter bom retrospecto contra o Fluminense para seguir na liderança do Brasileirão
Flamengo
Palmeiras mantém preocupação com convocados em corrida contra o Flamengo no Brasileirão
Palmeiras
➡️ Atitude da Globo para final entre Palmeiras x Flamengo viraliza: 'Não creio'
Conforme a previsão da tecnologia, Flamengo e Palmeiras, atuais primeiro e segundo colocados, terão resultados importantes para a reta decisiva do campeonato. Na simulação, o Rubro-Negro empatou o clássico contra o Fluminense, já o Palmeiras venceu o Vitória.
Os resultados deixariam a vantagem do clube carioca na liderança em apenas um ponto. Atualmente, a vantagem é de três pontos.
A inteligência artificial também apontou para resultados decisivos na parte de baixo da tabela. O Santos, que vive briga para se livrar do rebaixamento, empatou com o Mirassol. Apesar disso, o alvinegro se manteve fora da zona, por conta da derrota do Vitória para o Palmeiras. Veja os resultados simulados completos abaixo:
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Simulação da 34ª do Brasileirão
Botafogo 2 x 1 Sport
Palmeiras 3 x 0 Vitória
Flamengo 1 x 1 Fluminense
Santos 2 x 2 Mirassol
Grêmio 2 x 0 Vasco
Juventude 1 x 2 Cruzeiro
Bahia 2 x 2 Fortaleza
Corinthians 1 x 2 São Paulo
Ceará 1 x 1 Internacional
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias