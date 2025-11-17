Justiça determina demolição do CT da base do Palmeiras; clube recorrerá da decisão

A Justiça determinou a demolição do centro de treinamento das categorias de base do Palmeiras, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. A decisão em primeira instância não muda a rotina das atividades no local. O clube já prepara recurso, conforme apurado pelo Lance!.

A Academia, responsável por formar nomes como os atacantes Estêvão e Endrick, foi inaugurada em 2002 e contou com concessão de parte de área do Parque Ecológico do Tiête por 50 anos.

O Ministério Público afirma que o Palmeiras não cumpriu algumas exigências, entre elas a vigilância 24 horas do local e a instalação de câmeras na área do parque, classificada como de proteção ambiental por órgãos públicos.

Devido às falhas no sistema de segurança, o MP alega que o espaço sofreu danos, incluindo intervenções e reformas realizadas pelo clube que teriam impactado o ecossistema da região.

A informação da decisão da justiça em demolir o Centro de Treinamentos da base do Palmeiras foi publicada inicialmente pelo "Uol" e confirmada pelo Lance!.

Campo de terra no CT da base do Palmeiras, localizado em Guarulhos (Foto: Reprodução/Palmeiras)

Detalhes do CT da base do Palmeiras

O centro de treinamento da base do Palmeiras ocupa área superior a 45 mil m² dentro do Parque Ecológico do Tietê e reúne cinco campos, dois deles homologados pela FIFA, com gramado natural e sintético, além de um de terra usado pelas categorias mais jovens.

Inaugurado em 2002, o espaço conta com vestiários reformados, estrutura moderna e capacidade para sediar partidas estaduais do Sub-11 ao Sub-20. O complexo também oferece campo exclusivo para goleiros, campo society, academia completa, salas de fisioterapia e fisiologia, departamento médico, refeitório e área destinada aos pais.