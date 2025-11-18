Decisão da arbitragem em Brasil x França sub-17 causa revolta: 'Absurdo'

Brasil e França se enfrentaram pela Copa do Mundo sub-17 na manhã desta terça-feira (18). A Seleção Brasileira se classificou na disputa de pênaltis, mas uma decisão da arbitragem deixou centenas de brasileiros revoltados nas redes sociais.

Depois de levar 1 a 0 em cobrança de pênalti, o Brasil buscou o empate com gol de Pietro Tavares, do Cruzeiro, que entrou no segundo tempo. Na disputa de pênaltis, Ruan Pablo, que perdeu uma penalidade no tempo normal, decidiu para a Seleção.

Polêmica

O duelo entre Brasil x França sub-17 começou com muito equilíbrio, e maior presença da Seleção Brasileira no campo ofensivo. Aos 30 minutos, a arbitragem pegou pênalti do goleiro João Pedro, depois de derrubar Batola dentro da área.

A comissão técnica da Seleção Brasileira solicitou revisão, já que o arqueiro pega na bola antes de atingir o jogador francês. Depois de ir ao monitor, a arbitragem de Brasil x França no Mundial sub-17 manteve a decisão.

Nas redes sociais, os torcedores brasileiros ficaram revoltados com a decisão. Na cobrança, Batola perdeu, mas Rémi Himbert marcou no rebote. Veja os comentários sobre a decisão da arbitragem:

Brasil x França no Mundial sub-17 (Foto: Reprodução / CazéTV)

Veja revolta dos torcedores com decisão da arbitragem em Brasil x França na Copa do Mundo sub-17

"Estão garfando o Brasil no sub 17 - nada a ver esse penalti!" - @ruanesburgo



"Que roubo absurdo acaba de acontecer na copa do mundo sub17, o arbitro briga feio com a imagem para confirmar um penalti ridiculo para a Franca…" - @jakolling

"O pênalti marcado pra França no mundial sub-17 foi um dos maiores absurdos que eu vi. e ainda teve análise do VAR" - @Douglas_dgs93

Jogo decisivo

O Brasil enfrentará a França nesta terça-feira (18) às 10h30 (horário de Brasília) pelas oitavas de final do Mundial Sub-17, no campo 2 do complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar. A partida será decisiva: o vencedor avança às quartas de final, enquanto um eventual empate levará a decisão para os pênaltis. O vencedor encara o ganhador de Marrocos ou Mali nas quartas de final.

A equipe brasileira, comandada por Carlos Eduardo Patetuci, chega invicta. No jogo anterior das oitavas, superou o Paraguai nos pênaltis após empate em 0 a 0 no tempo normal, atuando com um jogador a menos durante quase toda a partida. Nas fases anteriores, o Brasil goleou Honduras por 7 a 0, venceu a Indonésia por 4 a 0 e empatou com Zâmbia por 1 a 1. O Brasil está escalado para pegar a França no Mundial sub-17 com: João Pedro; Angelo, Luis Eduardo, Luccas Ramon e Arthur Ryan; Tiago, Zé Lucas, Felipe Morais; Ruan Pablo, Kayke, Dell.



