Fagner revela que Cruzeiro reviveu sua carreira: 'Eu tinha vontade de parar'

Lateral-direito titular do Cruzeiro, Fagner revelou que o clube mineiro revigorou seu ânimo pelo futebol. O jogador ressaltou que depois de chegar à Toca da Raposa II repensou seu futuro e está pronto para mais cinco anos de carreira. "

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– Em 2023, a gente vem jogar e vem treinar aqui. E aí conversando com o Ramiro, com quem eu já tinha jogado no Corinthians, eu falei com ele: 'Cara, não aguento mais, estou de saco cheio, a cabeça está cheia, não quero mais jogar'. E ele falou: 'Cara, existe vida no futebol em outros lugares'. Ficamos 40 minutos conversando. E aí quando surgiu essa possibilidade, eu disse: 'Quero ir para lá – disse Fagner em entrevista ao Cruzeiro Cast.

– Na época fui conversar com minha psicóloga, e eu disse a ela que eu iria para outro lugar. E aí ela perguntou: 'Para onde você gostaria de ir?'. E eu disse: 'Cruzeiro'. Uma semana depois, o Alexandre Mattos liga para meu empresário e acerta. Passou uma semana e aconteceu de vir para cá – relembra o jogador.

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Lateral Fagner, do Cruzeiro, em treino na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Fomos muito bem recebidos aqui. Para minha cabeça, para mim, para minha esposa... foi a melhor coisa que aconteceu. Eu tinha vontade de parar, e quando cheguei aqui, passaram-se seis meses e eu falei: 'Quero jogar mais quatro, cinco anos'. Foi a melhor coisa quer me aconteceu – disse Fagner.

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Números de Fagner no Cruzeiro

Contratado na última temporada, Fagner já disputou 32 partidas pelo Cruzeiro, com três assistências e apenas cinco cartões amarelos. Nesse período, a Raposa venceu 17 jogos, perdeu sete e empatou oito.

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