Otávio projeta Palmeiras x Cruzeiro e chama atenção para 'armadilhas' do gramado sintético

Goleiro titular do Cruzeiro, Otávio irá fazer mais um jogo em gramado sintético depois do duelo contra a Universidad Católica. Após a vitória contra o Goiás, o jovem arqueiro falou sobre as armadilhas que pode encontrar na Arena Barueri.

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– No sintético, geralmente é um campo molhado mais rápido. Atenção, ter mais atenção, não só eu, como todos os jogadores. Às vezes o gramado engana a gente. O jogo contra o Palmeiras é muito difícil, sabemos. Temos que nos preparar bem, recuperar, estamos em uma sequência dura – disse o goleiro.

No duelo contra a Universidad Católica, o goleiro se destacou na Claro Arena. O camisa 81 fez cinco defesas, maior número de um arqueiro com Artur Jorge no Cruzeiro e garantiu o ponto fora de casa.

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Otávio fala sobre momento no Cruzeiro

Titular do Cruzeiro, Otávio passou mais uma partida sem sofrer gols. Após a vitória por 1 a 0 contra o Goiás, o goleiro comemorou o momento no clube e revelou inspiração em goleiros que estão em outros clubes do Brasil.

– Muito feliz pelas oportunidades. Poder estar retribuindo essa confiança, muito gratificante. Muito válido, momento que sempre esperei desde que cheguei à base em 2016. Minha inspiração, que eu vi na Toca de perto é o Brazão, o Rafael também, vi muito no profissional. Me inspiram muito – comentou Otávio.

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Otávio (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Além disso, o arqueiro também detalhou o momento final da partida. O Cruzeiro levou um susto com chute de Esli que parou na trave direita.

– Momento difícil ali, no final do jogo, Goiás veio para cima, precisavam do resultado. Soubemos segurar o jogo, o resultado e fazer passar o tempo. Classificação foi merecida. Muito importante não sofrer gol. Individualmente dá confiança para trabalhar mais tranquilo. Para o time, muito importante não sofrer gol – analisou Otávio.

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