Após dar um descanso para seus jogadores titulares na partida de quarta-feira (13) contra o Jacuipense pela Copa do Brasil, o técnico Abel Ferreira contará com suas principais peças no próximo desafio do Palmeiras, desta vez, pelo Brasileirão, contra o Cruzeiro, neste sábado (16), às 21h (de Brasília), na Arena Barueri. A partida será a antepenúltima na competição antes da pausa para a Copa do Mundo.

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O Verdão, que é líder da competição nacional com 34 pontos, precisa garantir a vitória para não correr riscos na ponta da tabela, já que o Flamengo, segundo colocado, tem um jogo e quatro pontos a menos. Assim, vai atrás de tentar abrir vantagem na liderança, ainda que, para isso, também dependa de um tropeço rubro-negro.

A tendência é que Abel Ferreira utilize o que tem de melhor, o que inclui seu setor ofensivo titular, que tem Ramón Sosa, Jhon Arias e Flaco López. Outros jogadores que são utilizados em quase todas as partidas, como Marlon Freitas e Gustavo Gómez também devem entrar em campo no início do confronto.

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O atacante Allan, que entrou em campo contra o Remo pendurado na última rodada, foi advertido e, portanto, terá de cumprir suspensão automática. Por outro lado, Abel Ferreira retornará ao banco de reservas após cumprir gancho de sete jogos de suspensão.

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Maratona do Palmeiras até a Copa do Mundo:

16/5 - Cruzeiro - Arena Barueri - 16ª rodada do Brasileirão

20/5 - Cerro Porteño - Allianz Parque - 5ª rodada

23/5 - Flamengo - Maracanã - 17ª rodada do Brasileirão

28/5 - Junior Barranquilla - Allianz Parque - 6ª rodada

31/5 - Chapecoense - Allianz Parque - 18ª rodada do Brasileirão

Provável escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias e Felipe Anderson; Sosa e Flaco López.

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O Palmeiras registra seu melhor início de Campeonato Brasileiro na história dos pontos corridos, ou seja, desde 2003. São 34 pontos conquistados nos 15 primeiros jogos, superando as campanhas de 2016, 2021 e 2025, todas com 32.

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