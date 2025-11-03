O Brasil está convocado para os próximos compromisso. Em evento, nesta segunda-feira (3), o técnico Carlo Ancelotti divulgou o nome dos 26 jogadores listados para a Data-Fifa de Novembro. Na ocasião, a Seleção Brasileira enfrenta respectivamente as equipes de Senegal e Tunísia.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linha

Diante do cenário, o Lance! pediu para o Chat GPT avaliar a lista apresentada pelo técnico argentino. A tenologia aprovou os jogadores apresentados, mas realizou algumas observações.

A principal crítica envolve o setor ofensivo. A inteligência artificial apresentou dúvidas referente ao sucesso dos jogadores apresentados nos setores de ataque e meio de campo e chamou atenção para um "pragmatismo" de Ancelotti. Veja a análise completa da IA abaixo:

- Ancelotti demonstra uma linha de continuidade com Tite e Diniz, mas agora com mais pragmatismo europeu: defesa sólida, meio com força física e ataque de alto nível técnico. A principal virtude da convocação é o entrosamento e o equilíbrio. A principal dúvida: se a criação no meio conseguirá sustentar o talento ofensivo - disse o Chat GPT.

➡️ Vitor Roque é convocado pela Seleção e vira desfalque do Palmeiras contra o Santos

Convocação da Seleção Brasileira

GOLEIROS

Bento (Al Nassr)

Ederson (Fenerbahçe-TUR)

Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES

Alex Sandro (Flamengo)

Caio Henrique (Monaco)

Danilo (Flamengo)

Eder Militão (Real Madrid)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Luciano Juba (Bahia)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Paulo Henrique (Vasco)

Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Al-Ittihad-ARA)

Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES

Estêvão (Chelsea)

João Pedro (Chelsea)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vini Jr. (Real Madrid)

Vitor Roque (Palmeiras)