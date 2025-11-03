menu hamburguer
Fora de Campo

Inteligência artificial avalia convocação da Seleção: 'Pragmatismo europeu'

Treinador revelou listagem de 26 jogadores para a próxima Data Fifa

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/11/2025
18:24
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
imagem cameraCarlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, revelou lista de 26 jogadores para a próxima Data-Fifa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
O Brasil está convocado para os próximos compromisso. Em evento, nesta segunda-feira (3), o técnico Carlo Ancelotti divulgou o nome dos 26 jogadores listados para a Data-Fifa de Novembro. Na ocasião, a Seleção Brasileira enfrenta respectivamente as equipes de Senegal e Tunísia.

Diante do cenário, o Lance! pediu para o Chat GPT avaliar a lista apresentada pelo técnico argentino. A tenologia aprovou os jogadores apresentados, mas realizou algumas observações.

A principal crítica envolve o setor ofensivo. A inteligência artificial apresentou dúvidas referente ao sucesso dos jogadores apresentados nos setores de ataque e meio de campo e chamou atenção para um "pragmatismo" de Ancelotti. Veja a análise completa da IA abaixo:

- Ancelotti demonstra uma linha de continuidade com Tite e Diniz, mas agora com mais pragmatismo europeu: defesa sólida, meio com força física e ataque de alto nível técnico. A principal virtude da convocação é o entrosamento e o equilíbrio. A principal dúvida: se a criação no meio conseguirá sustentar o talento ofensivo - disse o Chat GPT.

➡️ Vitor Roque é convocado pela Seleção e vira desfalque do Palmeiras contra o Santos

Convocação da Seleção Brasileira

GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES
Alex Sandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)

O tecnico da Selecao Brasileira, Carlo Ancelotti,
O tecnico da Selecao Brasileira, Carlo Ancelotti, apresentou os 26 nomes para a próxima Data Fifa (Foto: Saulo Angelo/Thenews2/Gazeta Press)

