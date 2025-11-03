Inteligência artificial avalia convocação da Seleção: 'Pragmatismo europeu'
Treinador revelou listagem de 26 jogadores para a próxima Data Fifa
O Brasil está convocado para os próximos compromisso. Em evento, nesta segunda-feira (3), o técnico Carlo Ancelotti divulgou o nome dos 26 jogadores listados para a Data-Fifa de Novembro. Na ocasião, a Seleção Brasileira enfrenta respectivamente as equipes de Senegal e Tunísia.
Diante do cenário, o Lance! pediu para o Chat GPT avaliar a lista apresentada pelo técnico argentino. A tenologia aprovou os jogadores apresentados, mas realizou algumas observações.
A principal crítica envolve o setor ofensivo. A inteligência artificial apresentou dúvidas referente ao sucesso dos jogadores apresentados nos setores de ataque e meio de campo e chamou atenção para um "pragmatismo" de Ancelotti. Veja a análise completa da IA abaixo:
- Ancelotti demonstra uma linha de continuidade com Tite e Diniz, mas agora com mais pragmatismo europeu: defesa sólida, meio com força física e ataque de alto nível técnico. A principal virtude da convocação é o entrosamento e o equilíbrio. A principal dúvida: se a criação no meio conseguirá sustentar o talento ofensivo - disse o Chat GPT.
Convocação da Seleção Brasileira
GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)
DEFENSORES
Alex Sandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)
MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)
ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)
