PC Oliveira vê erro capital da arbitragem em jogo do Brasileirão: 'Contra a regra'

O jogo entre Atlético-MG e Remo contou com uma polêmica de arbitragem na noite da última quarta-feira (12), pelo Brasileirão. O time paraense reclamou da anulação de um gol no início do segundo tempo, marcado por Picco. No sportv, o comentarista Paulo César de Oliveira afirmou que o tento deveria ter sido validado.

Após lançamento na área, a bola tocou no braço de João Pedro, seguiu na área e sobrou para Picco, que completou para o gol. Após revisão, Matheus Candançan anulou o tento, o que revoltou torcedores do Remo nas redes sociais. PC Oliveira explicou a situação e disse que há uma nova recomendação que foge da regra do jogo.

- Os árbitros estão sendo instruídos para, em jogadas de ataque que bate na mão, com um ganho, saindo gol, anular o gol. Eu discordo completamente, porque isso vai contra a regra do jogo. A regra diz que, se o próprio jogador faz o gol após um toque, aí não precisa nem analisar. Só que esse lance não foi o João Pedro que fez o gol, esse toque foi acidental. E essa nova recomendação contraria a regra, se querem mudar, tem que mudar o texto da regra. Esse gol, para mim, de acordo com a regra, é legal - disse PC.

Como foi Atlético-MG x Remo, pelo Brasileirão

O Atlético fez valer o mando de campo e iniciou a partida pressionando, com maior volume ofensivo. A primeira grande chance saiu aos 11 minutos; Victor Hugo deu um passe pelo alto e encontrou Cuello livre na área. O atacante finalizou de primeira e acertou a trave, quase abrindo o placar para o Alvinegro.

Depois de pressionar nos primeiros 20 minutos, o Atlético enfim abriu o placar, aos 21. Victor Hugo interceptou um passe na intermediária, e a bola sobrou para Hulk. O atacante avançou, invadiu a área e finalizou com força, sem chances para o goleiro.

O Atlético desperdiçou oportunidades de ampliar o placar e acabou sofrendo o empate no fim do primeiro tempo. Alef Manga fez boa jogada pela esquerda e cruzou para o meio da área, encontrando Vitor Bueno. Na primeira finalização, o chute foi bloqueado, mas a bola voltou para o próprio meia, que, na segunda tentativa, finalizou alto para deixar tudo igual.

O Remo voltou melhor para o segundo tempo, passou a atuar no campo ofensivo e chegou a marcar logo aos seis minutos, mas o gol foi anulado. Após cruzamento para a área, João Pedro empurrou Alonso, que não conseguiu fazer o corte. A bola sobrou para Leonel Picco, que finalizou para as redes. O árbitro validou o lance em campo, mas, após revisão do VAR, anulou o gol por falta no defensor atleticano.

Apesar de o Remo jogar melhor na segunda etapa, foi o Atlético que se mostrou mais eficiente e voltou à frente no placar. Hulk cobrou falta na área, e o zagueiro Ruan subiu firme para testar e marcar, colocando o Galo novamente na frente.

Na reta final, o jogo ficou eletrizante e cheio de reviravoltas. Pikachu empatou para o Remo, e, nos acréscimos, Alef Manga colocou o Leão do Norte à frente. No entanto, no último lance da partida, Dudu marcou para o Galo e garantiu o empate na Arena MRV.