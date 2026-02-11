Medalhão do Flamengo perde a paciência e retruca jornalista da Globo

Durante edição do programa "Redação Sportv", o jornalista Thales Machado comentou o início ruim do Flamengo no Campeonato Brasileiro, e a demora da equipe rubro-negra para "engrenar" na temporada. Em resposta, o zagueiro Danilo se pronunciou na publicação feita no Instagram. O defensor reforçou que a única coisa que importa é ter vencido o Vitória, independente do nível da atuação.

- Eu acho que a notícia boa do Flamengo foi os três pontos. De resto, foi muito preocupante. É preocupante o desempenho do Flamengo nesse momento da temporada. Dizem "Ah, é o começo de trabalho, voltou tarde", acho que o Flamengo está se distanciando cada vez mais desse argumento. E em três rodadas a situação não é legal. Assim, eu acho que é um time que precisa de evolução. O Lucas Paquetá é o símbolo máximo de que o time que ainda em adaptação à nova temporada. O Paquetá jogou mal de novo! Mas é um jogador que eu tenho a confiança que vai ser um destaque do Campeonato Brasileiro - comentou o jornalista.

A resposta de Danilo

O Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1, nesta terça-feira (10), no Barradão, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado, o desempenho da equipe de Filipe Luís não convenceu. A equipe estreou com derrota para o São Paulo e,na segunda rodada, ficou no 1 a 1 com o Internacional no Maracanã.

O que vem por aí

O próximo compromisso do Flamengo é pelo Campeonato Carioca. O Rubro-Negro encara o Botafogo no domingo, às 17h30, pelas quartas de final (jogo único).

Flamengo sofre, mas bate o Vitória e vence a primeira no Brasileirão (Foto: Junior Damasceno/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Flamengo sofre com condições físicas em início conturbado

Fosse no empate por 1 a 1 com o Internacional, ou no suado triunfo contra o Vitória, o Flamengo sofreu, segue sofrendo com a intensidade de jogo, ligando o alerta para o aspecto físico dos atletas.

O técnico Filipe Luís confirmou que os atletas ainda estão devendo um pouco na parte física. Segundo o treinador, será necessário um pouco mais de tempo para os rubro-negros atingirem o ápice da forma física.

- Hoje ficou muito evidente que falta um pouco da parte física dos jogadores. Como eles ainda não estão bem fisicamente ainda, da forma que eu espero que estejam e que eles estão acostumados a jogar, estão chegando na pressão de forma atrasada, a bola está escapando um pouco do pé, e isso também está ligado com o mental, com decisões erradas. Você cansa mais, pensa pior, toma decisões erradas. Pelo que eu conheço deles, ainda vai demorar um pouquinho, mas não tenho dúvidas que estamos no caminho, os jogadores já estão melhorando e vamos voltar - declarou o técnico do Flamengo.

