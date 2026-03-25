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Empresa de tecnologia esportiva cria marca de iGaming

Sportradar vai ampliar sua atuação para além dos dados esportivos

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/03/2026
04:15
Gol do PSG na final da Champions League contra a Inter de Milão (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)
imagem cameraUEFA é uma das parceiras da Sportadar (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)
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A Sportradar anunciou o lançamento da Playradar, uma nova marca voltada ao iGaming, em mais um passo para expandir sua atuação para além da coleta e distribuição de dados esportivos.

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A iniciativa reforça o movimento da empresa de entrar de forma mais direta no mercado de apostas e jogos online, apostando na integração entre transmissões esportivas e produtos típicos de cassino. A proposta inclui desde conteúdos baseados em eventos esportivos reais até jogos digitais mais tradicionais.

Entre as funcionalidades previstas está uma plataforma que combina, na mesma interface, transmissões ao vivo e jogos interativos. A empresa também planeja desenvolver experiências baseadas em dados esportivos em tempo real, transformando partidas e eventos em produtos de entretenimento interativo.

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Para comandar a nova operação, foi contratado Edo Haitin, executivo com passagem pela Playtech Live e experiência no setor de jogos online.

- A combinação da nossa expertise em dados esportivos e streaming ao vivo com nossa experiência em desenvolvimento de produtos nos permite criar experiências alinhadas à evolução do comportamento dos usuários. Estamos posicionados para integrar diferentes formatos de conteúdo e distribuir essas soluções a uma base global de operadores. Nosso objetivo é fortalecer essa frente de negócios e consolidar a Playradar como referência no segment - disse Edo.

Denver Nuggets x Los Angeles Lakers pela NBA 2025/2026 (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images)
NBA também é parceira da Sportradar (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images)

O lançamento acontece em um cenário de expansão global do iGaming e maior aproximação entre esporte, mídia e apostas — tendência que tem levado empresas do setor a diversificar receitas e buscar maior controle sobre diferentes etapas da cadeia.

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A Sportradar informou que a nova marca deve operar apenas em mercados regulamentados. Os primeiros lançamentos estão previstos para 2026, com foco inicial no Reino Unido, América do Norte e América Latina.

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