Igor Jesus viraliza na web com entrevista hilária após Palmeiras x Botafogo

O atacante Igor Jesus viralizou na web após a vitória do Botafogo sob o Palmeiras por 3 a 1, no Allianz Parque, nessa terça-feira (26), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda em campo, o jogador do alvinegro protagonizou uma entrevista hilária durante a transmissão da partida na TV Globo.

Na ocasião, Igor Jesus foi questionado sobre uma pipoca jogada em campo pela torcida do Palmeiras, que ele ameaçou comer. Apesar de ter iniciado o gesto da ingestão, o atacante não chegou a concluir o movimento após ser repreendido pelo banco de reservas alvinegro. Ao abordar o tema, o atleta surpreendeu a web quando declarou que "não quis desmerecer" a ação do torcedor adversário.

- Isso faz parte do jogo (a provocação). Mas em nenhum momento eu quis desmerecer a pipoca do torcedor. Agora, é se manter focado e trabalhando, que tudo vai dar certo no final do Campeonato - disse o jogador.

Por que uma pipoca foi jogada em campo?

A ação do torcedor palmeirense de jogar uma pipoca em campo foi um gesto de provocação ao elenco do Botafogo. Antes da partida, a equipe do técnico Artur Jorge foi apontada como "pipoqueira" pelos adversários, tendo em vista a chance de perder o título do Brasileiro de 2024 no final, como aconteceu em 2023.

Contudo, o Alvinegro superou as provocações e superou o Palmeiras no Allianz Parque. Com o resultado, o clube carioca depende apenas de si para levantar a taça da principal competição nacional na atual temporada. Ainda faltam duas rodadas, e o Botafogo enfrenta Internacional e São Paulo, respectivamente, nos dias 4 e 8 de dezembro.

