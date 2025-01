Assista ao vivo ao leilão Seu Lance! e adquira sua camisa histórica

O Lance!, em parceria com o Alambrado e com o LeilõesBR, promove nesta segunda-feira (6) um pregão ao vivo para os leilões de camisas históricas de times brasileiros e internacionais. O evento começa às 18h (de Brasília), no site do Seu Lance!. Quem fizer o maior lance fechará o leilão como vencedor e receberá a camisa em mãos. Assista ao vivo ao leilão às 18h no vídeo acima!

Como dar um lance

Conectados à live no canal de YouTube do Lance!, os participantes poderão acessar o site oficial do Seu Lance! para acompanhar a disputa e fazer ofertas pelos artigos. Cada camisa representa um lote, que será apresentado pelo pregoeiro ao vivo.

A mediação de um pregoeiro, autoridade que conduzirá os lances a cada lote. A modalidade de pregão é utilizada para aquirir bens e serviços, caracterizada pela agilidade e transparência.

Como funciona o Seu Lance!

Serão ao todo 70 camisas no segundo leilão do Seu Lance, sendo 45 novidades no site! Deste estas, 21 são de clubes do Brasil. Você pode dar seus lances a qualquer hora durante o período para cobrir as ofertas de outros interessados. As ofertas serão aceitas até 6 de janeiro, quando acontecerá o pregão, ao vivo no Youtube do Lance!. Quem fizer o maior lance até o prazo fechará o leilão como vencedor e receberá a camisa em suas mãos.

Entre as peças disponíveis, há camisas usadas por jogadores em partidas memoráveis; outras autografadas pelos atletas; com nome e número de astros do futebol brasileiro e mundial; que representam anos históricos dos clubes, marcados por conquistas de títulos e campanhas positivas nas competições mais importantes do futebol.

Confira algumas camisas em disputa



⚽ Botafogo de 2008 - Torcedor - G - 4 - S/N

O Seu Lance! apresenta mais uma oportunidade incrível de aumentar a sua coleção de camisas



⚽ Corinthians de 2011 - Torcedor - M - S/Nº- S/N



⚽ Flamengo de 2014 - Jogador - M - 22 - Everton



⚽ São Paulo de 1979- Jogador - M - 10 - Dellerba (autografada)

⚽ Real Madrid de 2002 - Torcedor - M - 11 - S/N

⚽ Chelsea de 2010 - Torcedor - G - S/Nº - S/N

