Brasileiros parabenizam Fernanda Torres em perfil de ex-jogador; entenda

O perfil do ex-jogador Fernando Torres foi invadido por brasileiros durante esta segunda-feira (6). O fato aconteceu após a eleição de Fernanda Torres como a melhor atriz do gênero drama na cerimônia do Globo de Ouro. Alguns internautas aproveitaram o momento para brincar com a proximidade dos nomes do antigo atacante espanhol com a atriz.

Para realizar a brincadeira, diversos perfils parabenizaram o ex-jogador com comentários na última publicação do Instagram. O post era de homenagem ao reencontro que Fernando Torres teve com a torcida do Atlético de Madrid há 10 anos atrás.

- Parabéns pelo Globo de Ouro craque - disse um internauta que foi acompanhado por outros.

Fernanda Torres conquista Globo de Ouro

A conquista da brasileira foi bastante comemorada nacionalmente. Ela foi a primeira atriz do Brasil a ser coroada no Globo de Ouro. Sua mãe, Fernanda Montenegro, também chegou a ser indicada como melhor atriz de drama na edição do prêmio de 1999, pelo papel no filme Central do Brasil. Contudo, não levou o prêmio para casa. 26 anos depois, a filha da artista se consagrou vencedora do concurso.

Em "Ainda Estou Aqui", Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva, viúva do ex-deputado Rubens Paiva (vivido por Selton Mello), vítima da ditadura militar. Além do Globo de Ouro, ela vai disputar a categoria de melhor atriz no Oscar, marcado para acontecer no dia 10 de março.