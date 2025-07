Cazé TV tem mudança estratégica para Fluminense x Chelsea pelo Mundial

A CazéTV vai acompanhar in loco as semifinais e a final do Mundial de Clubes da FIFA, com transmissões e conteúdos especiais produzidos direto dos Estados Unidos. O trio formado por Casimiro, Luisinho e Donan será responsável pela narração e comentários na cabine.

Na partida entre Fluminense e Chelsea, a cobertura de campo será comandada por Bárbara Coelho, com João Barreto, Beltrão, Papi Coisa Linda e Diogo Defante participando da transmissão com entrevistas, bastidores e entradas ao vivo. Thiago Neves, ex-meia e ídolo do Fluminense, também integra o time como comentarista convidado.

Na quarta-feira (9), para o confronto entre Paris Saint-Germain e Real Madrid, a escala se mantém, com Djalminha reforçando a equipe para as análises da semifinal europeia.

Além das transmissões dos jogos, a CazéTV exibe diariamente o Copazona, programa apresentado por Igor Rodrigues direto do Rockefeller Center, em Nova York, com convidados especiais até a final do torneio.

Time do Fluminense na partida contra o Al-Hilal, pelo Mundial de Clubes (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Confira as informações do jogo entre Fluminense x Chelsea

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X CHELSEA

MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: terça-feira (08), às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: François Letexier (FRA)

🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

🖥️ VAR: A definir.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Fabio; Samuel, Thiago Silva, Thiago Santos (Fuentes) e Renê; Hercules, Bernal e Nonato; Arias, Canobbio, Everaldo. (Técnico: Renato Gaúcho)

CHELSEA: Sánchez; James (Gusto), Chalobah, Adarabioyo e Cucurella; Andrey Santos e Caicedo; Fernandez, Palmer e Pedro Neto; João Pedro. (Técnico: Enzo Maresca)