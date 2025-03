Corinthians corre contra o tempo para ter titulares contra o Palmeiras na final do Paulistão

O Corinthians corre contra o tempo para recuperar jogadores fundamentais para a grande decisão do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, no dia 27. O período sem jogos é visto como crucial para reabilitar alguns atletas que têm sofrido com o calendário no início deste ano.

continua após a publicidade

➡️ Clubes brasileiros caminham para estourar ‘bolha’ financeira com gastos insustentáveis

A situação mais delicada é de Rodrigo Garro. O jogador sofre com uma tendinopatia patelar no joelho direito e já ficou fora de oito partidas neste ano. Na primeira final, ele chegou a ser relacionado, mas não entrou em campo para evitar um agravamento da lesão. O meia passará por um trabalho especial para estar em plenas condições na decisão.

Yuri Alberto, autor do gol da vitória sobre o Palmeiras, jogou com dores no tornozelo e também relatou dores no ombro, o que o impediu de ficar em campo até o fim da partida. O atacante também passará por avaliações médicas para garantir que esteja 100% para a final.

continua após a publicidade

Outro jogador que preocupa é José Martínez, que precisou ser substituído no intervalo da primeira final após sentir dores na coxa esquerda. O volante será monitorado nos próximos dias e sua presença no segundo jogo ainda é incerta.

Igor Coronado segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa e não entra em campo desde 23 de fevereiro. O meia busca estar à disposição na final, especialmente em um momento crítico para o setor criativo do time.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além das preocupações médicas, o Corinthians ainda lida com a ausência de cinco jogadores convocados por suas seleções durante a Data Fifa: Carrillo (Peru), Romero (Paraguai), Memphis (Holanda), José Martínez (Venezuela) e Félix Torres (Equador).

O desafio, além de recuperar quem está com incômodos físicos, é dar condições de jogo para os convocados, que retornam ao Corinthians poucas horas antes do segundo jogo final do Paulistão, dia 27, na Neo Química Arena.