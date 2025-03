Empresário diz que Corinthians recusou R$ 186 milhões para vender Yuri Alberto

Desde o segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2023, Yuri Alberto tem sido um dos principais destaques do Corinthians. O camisa 9 do Timão vem acumulando atuações decisivas, como no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, quando marcou o gol da vitória por 1 a 0, garantindo vantagem para a decisão.

O desempenho do atacante de 24 anos não passou despercebido no mercado europeu. Segundo seu empresário, André Cury, o Corinthians já recebeu diversas propostas pelo jogador, incluindo uma oferta de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 186 milhões), que o clube recusou.

— Ele gosta muito do Corinthians. Tivemos várias ofertas para ele retornar à Europa, mas ele optou por permanecer. Desde que voltou ao Brasil, ele tem feito história. Está a seis gols de se tornar o maior artilheiro do século do clube e, entre os jogadores sub-23, é o maior goleador do mundo em todas as ligas — afirmou Cury ao “Ge”.

Mesmo com oportunidades de atuar por clubes da Espanha, Inglaterra e Itália, Yuri escolheu o Corinthians em seu retorno ao Brasil em 2022. O atacante havia se transferido para o Zenit, da Rússia, mas com o conflito entre Rússia e Ucrânia, optou por voltar ao país.

Cury também revelou que clubes como Wolverhampton e West Ham, da Inglaterra, além do Betis, da Espanha, demonstraram interesse na contratação do jogador. O empresário destacou que Yuri sonha em retornar ao futebol europeu, com especial interesse na Premier League.

— Nosso trabalho é levar as propostas ao clube. Se surgir uma boa oportunidade, que seja vantajosa para todas as partes, conversaremos — acrescentou o agente.

Revelado pelo Santos e com passagem pelo Internacional, Yuri Alberto vem construindo uma trajetória marcante no Corinthians. Em 2024, encerrou o ano como o maior artilheiro do Brasil, balançando as redes 31 vezes.

Na atual temporada, o atacante já soma sete gols em 17 partidas pelo Timão. No total, acumula 165 jogos pelo clube, com 65 gols marcados e 16 assistências. Na próxima quinta-feira (27), às 21h35 (de Brasília), Yuri Alberto pode conquistar seu primeiro título com a camisa alvinegra. O Corinthians precisa apenas de um empate contra o Palmeiras, na Neo Química Arena, para erguer a taça do Campeonato Paulista.