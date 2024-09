Ídolo de gigante da Série A ironiza escolha de Depay pelo Corinthians: ‘Doido’

Depay foi anunciado pelo Corinthians na última segunda-feira (9) (Foto: JOHN THYS/POOL/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 19:34 • São Paulo (SP)

A contratação do atacante Memphis Depay pelo Corinthians foi um dos assuntos do programa "Arena SBT" na última segunda-feira (9). Durante debate sobre a chegada do jogador ao time paulista, o ex-lateral Cicinho, campeão mundial pelo São Paulo, classificou o holandês como "doido" por ter aceitado atuar pelo Alvinegro.

- Esse cara é doido, você acha que ele quer jogar bola para vir para o Corinthians? Você está na Europa e tem proposta do Sevilla, você vai vir para o Corinthians? Ele ouve as notícias sobre o Corinthians, um time que não tem condições de pagar. O cara que quer uma carreira, quer voltar para a Seleção, em alto nível, ele vai vir porque ele quer? O cara que sabe tudo isso, como que ele vem? - questionou Cicinho.

- É um bom atacante, mas eu não contrataria. A questão é o momento do Corinthians, está desesperado, dando tiro no escuro. O que aparecer e quiser vir, o Corinthians vai atacar - completou o comentarista.

O Corinthians deve desembolsar cerca de R$ 70 milhões com a contratação, juntando salários, luvas e bônus. O Timão será o sexto clube da carreira do holandês, que já passou por PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético Madrid. O vínculo do atleta será até dezembro de 2026. Depay entrou em campo em 39 oportunidades na última temporada, marcando nove gols e dando duas assistências.