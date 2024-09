Comentarista cita ‘escândalo’ ao analisar contratação de Depay pelo Corinthians

Depay fechou com o Corinthians até 2026 (Foto: JOHN THYS/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 20:43 • São Paulo (SP)

Memphis Depay foi anunciado pelo Corinthians na noite desta segunda-feira (9), e o jornalista Juca Kfouri analisou a contratação do atacante. Em programa do "UOL", o comentarista criticou a realização dos exames médicos do jogador holandês e falou sobre as dívidas do clube paulista.

- Você vai trazer um cara que jogou pouco na última temporada, vai pagar entre dois ou três milhões, devendo mais de dois bilhões, e o doutor que afirmou que ele está em condições de jogo é o próprio médico dele. É um escândalo. O cara fez os exames na Holanda e não com o Corinthians, que é quem vai contratá-lo - disse Juca.

- É um doping financeiro. Um time com essa dívida, para fugir do rebaixamento, vai esgrimir essa arma contra os clubes que estão pagando direito. É uma esculhambação sem tamanho. A possibilidade desse negócio ser mais um escândalo na vida do Corinthians é enorme - completou o jornalista.

O Corinthians deve desembolsar cerca de R$ 70 milhões com a contratação, juntando salários, luvas e bônus. O Timão será o sexto clube da carreira do holandês, que já passou por PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona e Atletico Madrid. O vínculo do atleta será até dezembro de 2026.

Pelo Atletico de Madrid, onde sofreu com lesões musculares, Depay entrou em campo em 39 oportunidades na última temporada, marcando nove gols e dando duas assistências. O jogador não atua desde julho, quando a Holanda foi derrotada pela Inglaterra na semifinal da Eurocopa.