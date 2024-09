Jornal espanhol aponta Corinthians como ‘menor destino’ para Memphis Depay

Novo reforço do Corinthians, Depay é o segundo maior artilheiro da seleção holandesa (Foto: LUIS GENE/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 11:55 • Rio de Janeiro

Sem clube desde que deixou o Atlético de Madrid, em junho de 2024, Memphis Depay é o novo reforço do Corinthians. Apesar da sua chegada no Timão ser vista com muito entusiasmo no Brasil, o jornal espanhol 'Marca' não avalia da mesma forma. Para o portal, o Corinthians é um dos 'menores destinos' escolhidos por um ex-jogador do Atlético.

Capa da matéria sobre Memphis Depay no Corinthians (Foto: Reprodução/ Site Marca)

"Não teve sucesso depois de uma Eurocopa onde deixou vislumbres do quão bom atacante é atualmente e o Campeonato Brasileiro acaba sendo um destino menor para um jogador que já participou de várias das ligas mais importantes da LaLiga e da Europa na última década" - trecho retirado da matéria da Marca.

Formado na base do PSV, Memphis Depay estreou como profissional em 2011. Em quatro anos, acumulou 50 gols e foi convocado para defender a Holanda na Copa do Mundo 2014.

Posteriormente, defendeu o Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. Na França, viveu seu melhor momento na carreira e é considerado ídolo pela torcida local. Ao todo, somou 76 gols e 54 assistências em cinco temporadas.

Memphis Depay comemoranfo gol pelo Lyon (Foto: Miguel MEDINA/AFP)

