Defesa de Rossi em Flamengo x Racing chama atenção: 'Milagre'
Equipes se enfrentam pela semifinal da Libertadores
O goleiro Rossi foi protagonista de uma defesa importante durante o primeiro tempo de Flamengo x Racing, desta quarta-feira (22), no Maracanã, pela semifinal da Libertadores. O lance aconteceu aos 33 minutos e a ação do arqueiro garantiu o empate momentâneo sem gols entre as equipes.
A origem da jogada se deu através de um escanteio. Na bola cruzada, o atacante Solari antecipou a marcação da defesa rubro-negra e conseguiu desviar a bola, na primeira trave, em direção ao gol adversário.
A ação pegou o goleiro do Flamengo desprevido. Contudo, com um reflexo apurado, Rossi conseguiu desviar a bola e evitar o possível gol do time argetino na partida. Na sequência da jogada, a defesa rubro-negra afastou o perigo.
Nas redes sociais, torcedores do clube carioca reconheceram o feito do goleiro. Rossi, que foi o nome da classificação do Flamengo sobre o Estudiantes, nas quartas de final da Libertadores, voltou a ter destaque e recebeu elogios. Veja a repercussão do caso abaixo:
