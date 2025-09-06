Fã aos prantos, golaço e vitória: os destaques de Cristiano Ronaldo por Portugal
Portugal vence Armênia por 5x0
- Matéria
- Mais Notícias
Para Cristiano Ronaldo, nada é impossível. Nem mesmo protagonizar o momento mais emocionante do jogo, antes da bola rolar. Com direito a dois gols no duelo contra a Armênia, vitória elástica e cena comovente, confira os destaques da participação de CR7 por Portugal na partida deste sábado (6), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.
Lances de Carlos Miguel em treino do Palmeiras viralizam: ‘Abel não está’
Fora de Campo
Em jogo no Brasil, astro da NFL reproduz comemoração de ex-Flamengo
Fora de Campo
Polêmica de arbitragem rouba cena em Brasil x Itália pela semifinal do vôlei
Fora de Campo
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ao sair de campo, substituído aos 58 minutos do segundo tempo para a entrada de Gonçalo Ramos, Cristiano passou a braçadeira de capitão para Bruno Fernandes.
Assista aos gol de Cristiano Ronaldo na vitória de Portugal
Em seu primeiro gol no jogo, Cristiano Ronaldo recebe cruzamento de Pedro Neto na pequena área, e só escorou para o gol. Na segunda aparição, no segundo tempo, o capitão dominou com a perna esquerda na intermediária e finalizou forte com a direita.
▶️1º gol:
▶️2º gol:
Números de Cristiano Ronaldo em edições de Eliminatórias para a Copa do Mundo
- 48 partidas
- 38 gols
- 11 assistências
- 48 contribuições
Agora Portugal volta a campo na próxima terça-feira (9), contra a Hungria. A bola rola a partir das 15:45 (de Brasília), também pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Com a vitória contra a Armênia, Portugal garantiu a primeira vitória do grupo F, assumindo a liderança com 3 pontos.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias