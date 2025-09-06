Para Cristiano Ronaldo, nada é impossível. Nem mesmo protagonizar o momento mais emocionante do jogo, antes da bola rolar. Com direito a dois gols no duelo contra a Armênia, vitória elástica e cena comovente, confira os destaques da participação de CR7 por Portugal na partida deste sábado (6), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Ao sair de campo, substituído aos 58 minutos do segundo tempo para a entrada de Gonçalo Ramos, Cristiano passou a braçadeira de capitão para Bruno Fernandes.

Assista aos gol de Cristiano Ronaldo na vitória de Portugal

Em seu primeiro gol no jogo, Cristiano Ronaldo recebe cruzamento de Pedro Neto na pequena área, e só escorou para o gol. Na segunda aparição, no segundo tempo, o capitão dominou com a perna esquerda na intermediária e finalizou forte com a direita.

▶️1º gol:

▶️2º gol:

Números de Cristiano Ronaldo em edições de Eliminatórias para a Copa do Mundo

48 partidas 38 gols ⁠11 assistências 48 contribuições

Cristiano Ronaldo marcou dois gols na vitória de Portugal (Foto: KAREN MINASYAN/AFP)

Agora Portugal volta a campo na próxima terça-feira (9), contra a Hungria. A bola rola a partir das 15:45 (de Brasília), também pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Com a vitória contra a Armênia, Portugal garantiu a primeira vitória do grupo F, assumindo a liderança com 3 pontos.

