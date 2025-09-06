Lances de Carlos Miguel em treino do Palmeiras viralizam: ‘Abel não está’

Contratado pelo Palmeiras nesta janela de transferências, após passagem pelo Nottingham Forest, Carlos Miguel virou assunto entre os torcedores graças a sua atuação de destaque no treino alviverde. Os vídeos do treinamento, publicados na TV do clube, viralizaram. Confira a reação da torcida e assista;

✍️ Texto de Vitor Coelho Palhares

Um dos 12 reforços anunciados pelo Palmeiras na temporada, Carlos Miguel custou 5,5 milhões de euros (R$ 34 milhões) aos cofres do clube e assinou contrato válido por cinco temporadas, até julho de 2030.

Sem espaço no Nottingham Forest, Carlos Miguel disputou apenas três partidas na última temporada e pediu para deixar o clube em busca de mais minutos em campo. Um dos objetivos do goleiro, inclusive, é entrar no radar da comissão técnica da Seleção Brasileira com foco na Copa do Mundo de 2026.

Carlos Miguel recebeu a camisa 1 do Palmeiras (Foto: Rafaela Cardoso/Lance!)

Abel Ferreira e Palmeiras negociam renovação

A novela envolvendo a permanência de Abel Ferreira no Palmeiras segue sem desfecho. Como revelou a presidente do clube, Leila Pereira, o treinador tem em mãos uma proposta de contrato para estender seu vínculo até dezembro de 2027, data que marca o fim do segundo mandato da dirigente.

A diretoria alviverde não pressiona o treinador por uma decisão, até por entender que ele é o nome ideal para o projeto de médio prazo do clube. Internamente, porém, há o desejo de ter uma definição antes de dezembro, principalmente em caso de negativa, para que haja tempo hábil para buscar um novo nome no mercado.

Segundo apurou a reportagem, as partes seguem confiantes por um desfecho positivo e a tendência é que Abel Ferreira permaneça no Palmeiras.