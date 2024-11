Abel compara campanhas de Palmeiras e Botafogo e confirma quatro reforços para 2025

O Palmeiras venceu o Grêmio por 1 a 0 na sexta-feira (8) e voltou a sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. O resultado encerrou uma sequência de duas partidas sem vitórias e reduziu para três pontos a distância para o Botafogo na tabela de classificação.

Em entrevista, Abel Ferreira exaltou o desempenho do clube carioca e fez uma comparação entre a campanha do rival nesta temporada e a do Palmeiras no ano passado, que culminou no título da competição.

- Se vocês verem, nós temos cinco pontos a mais que o ano passado, portanto, não custa nada conhecer que estamos no nosso padrão, ou até melhor. Temos que dar os parabéns ao Botafogo, que está tendo um desempenho fora da curva, é uma equipe muito bem construída por um excelente treinador. Eles têm tudo para serem campeões, e nós vamos continuar. Às vezes podemos não falar mal dos jogadores, treinador, comissão do Palmeiras, reconheço o nosso adversário - disse o treinador.

Reforços da base

Na sequência, o treindor português afirmou que já selecionou os jogadores da base que irão integrar o elenco profissional em 2025.

- Acreditamos nos jogadores que temos, o Luighi também já jogou conosco. Tem o Tales que vem a fazer uma época fantástica. Nós (comissão técnica) já sabemos que vai da equipe B para a equipe A: contamos com Thalys, Luighi, Figueiredo e Benedetti.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Com a parada para a Data Fifa, o Palmeiras volta a campo apenas no dia 20 de novembro, quando encara o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeoanto Brasileiro.