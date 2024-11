Ex revela como descobriu traição de titular do Flamengo: ‘Flores para as duas’

Plata foi titular do Flamengo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 19:52 • Rio de Janeiro (RJ)

Envolvido em uma polêmica de suposta traição, o atacante Gonzalo Plata, foi citado novamente pela ex-namorada, Fernanda Cardoso. Em entrevista ao portal "LeoDias", a mulher falou sobre como teria descoberto a relação do jogador do Flamengo com a modelo Maiara Braga Porto. O equatoriano foi titular nos últimos três jogos do Rubro-Negro.

No início da semana, Fernanda comentou em um perfil no Instagram que teria avisado Maiara sobre a relação com Plata. Na declaração, a agora ex-namorada do jogador do Flamengo afirmou que a modelo ignorou o alerta e foi "amante" na história. Ao veículo, Fernanda alegou que o atleta entregou um buquê de flores para as duas.

- Ele foi jogar na seleção e ficou duas semanas no Equador, então eu voltei para minha casa em São Paulo, porque eu ficava meio no Rio, com ele, e meio em São Paulo. Eu ia para o Rio na terça, só que na segunda ele começou a seguir ela e eu perguntei de onde ele a conhecia. Ele me enrolou, eu achei que fosse mentira, briguei com ele e cancelei minha passagem. A gente fez as pazes na terça, comprei meu voo para ir na quarta, mas perdi meu voo - começou Fernanda.

- E aí ele me ligou de vídeo e falou que tinha uma surpresa para mim e filmou o buquê de rosas. Às 3h da manhã dessa mesma noite, ela postou as fotos, e aí quando eu cheguei, falei: ‘Se for do Barra Flores, eu tenho certeza que foi ele quem deu para ela’. Cheguei e era do Barra Flores. Nesse dia, chegou a notificação da mensagem dela no celular dele - completou a ex de Plata.

Perfis nas redes repercutiram que Maiara teria sido visto no hotel em que o Flamengo ficou para o jogo contra o Internacional, em Porto Alegre. A modelo negou e afirmou que queria "falar verdades". Fernanda disse ter questionado o atacante sobre a entrega das flores, e o jogador teria respondido que presenteou Maiara em apoio à filmagens da modelo.

- Eu confrontei ele, falei que já sabia, que tinham me contado, que ele tinha mandado as flores para ela e ele me assumiu que mandou as flores para ela, porque ela estava começando o ensaio de um novo filme. Então ele comprou para ela e entregou na terça de madrugada, que era o dia que eu ia chegar, mas acabei chegando só na quinta-feira, porque perdi o voo. Mas ele comprou as flores no mesmo lugar para as duas - encerrou ex-namorada de Plata.

Gonzalo Plata em ação pelo Flamengo (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)