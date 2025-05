Inteligência artificial crava resultado de Fluminense x Vasco

Fluminense e Vasco se enfrentam neste sábado (24), no Maracanã, às 18h30 (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico, que será um dos principais jogos do fim de semana, será transmitido pela Record na TV aberta, no Premiere na TV por assinatura, e Cazé TV no YouTube. O "Grok", inteligência artificial da rede social "X", simulou a partida.

Simulação do Jogo feito pelo Grok

Primeiro Tempo:

O jogo começa quente no Maracanã, com as duas equipes buscando o ataque. O Fluminense, jogando em casa, tenta impor seu ritmo com posse de bola, liderada por Martinelli no meio. Aos 8 minutos, Jhon Arias faz uma bela jogada pela direita, dribla Lucas Piton e cruza para Everaldo, que cabeceia por cima. O Vasco responde com marcação alta, como visto no Carioca, pressionando a saída de bola do Flu. Aos 15 minutos, Vegetti recebe um lançamento de Tchê Tchê, mas Thiago Silva corta com precisão.

Aos 25 minutos, o Fluminense abre o placar: após uma cobrança de falta ensaiada, Fuentes cruza na área, e Thiago Silva sobe mais alto que João Victor para marcar de cabeça (1-0). O Vasco sente o gol, mas aos 38 minutos, Rayan arrisca de fora da área, e Fábio faz uma grande defesa. O primeiro tempo termina com o Flu dominando a posse (60%) e o Vasco apostando em contra-ataques.

Segundo Tempo:

Fernando Diniz ajusta o Vasco, colocando Alex Teixeira no lugar de Mateus Carvalho para dar mais criatividade. O Cruzmaltino volta mais agressivo, e aos 55 minutos, Vegetti aproveita um erro de Freytes na saída de bola, avança e chuta cruzado para empatar (1-1). O gol anima o Vasco, que pressiona com Nuno Moreira pela esquerda.

O Fluminense, porém, reage com a entrada de Keno no lugar de Serna. Aos 70 minutos, Keno faz uma jogada individual e sofre falta na entrada da área. Na cobrança, Ganso bate com categoria e acerta o ângulo, colocando o Flu novamente na frente (2-1). O Vasco tenta o empate nos minutos finais, mas a defesa tricolor, liderada por Fábio e Thiago Silva, segura a pressão. Aos 90+3 minutos, Vegetti recebe um cartão amarelo por uma falta dura em Martinelli, e o jogo fica ainda mais tenso, com o árbitro distribuindo cartões.

Placar Final: Fluminense 2 x 1 Vasco

Gols: Thiago Silva (25'), Vegetti (55'), Ganso (70') Estatísticas Estimadas: Posse de bola: Fluminense 58% x 42% Vasco; Chutes a gol: 7 x 4; Cartões amarelos: 3 x 4; Escanteios: 6 x 3. Destaques: Thiago Silva (Flu) pelo gol e liderança defensiva; Vegetti (Vasco) pela luta constante e gol marcado.

Veja detalhes de Fluminense x Vasco:

✅ FICHA TÉCNICA - FLUMINENSE X VASCO

10ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 24 de maio, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Record, Premiere e Cazé TV;

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Smon (SP) e Francisco Chaves Bezerra (PE);

🖥️ VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Keno, Jhon Arias e Everaldo.

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Tchê Tchê, Hugo Moura e Alex Teixeira (Payet); Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.