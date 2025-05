Jorge Iggor manda recado sobre futuro de Cléber Xavier após eliminação do Santos

Após a eliminação do Santos para o CRB, nesta quinta-feira (22), pela Copa do Brasil, nos pênaltis, o nome de Cléber Xavier ficou em alta. A permanência do técnico no cargo virou dúvida na web e foi comentada por Jorge Iggor, que mandou recado sobre o assunto.

- Vou repetir o que eu disse no vídeo da segunda: sobre o Cléber Xavier. 'Ah não, tem que mandar embora! Estagiário! Nunca foi técnico! Nunca treinou nem o sub-15! Se cair pro CRB, tem que ser demitido! Não tem clima pra continuar!' Vai trazer quem? Não vem ninguém! Ninguém é louco! O Dorival? ‘Não, Dorival, não posso ir pro clube agora’ e tudo mais… Dois dias depois, tava com o Corinthians! Por que você acha que o Corinthians tá com o presidente agora? Acusado de associação criminosa! De envolvimento com o PCC! E o cara foi pra lá, irmão! Pra você ver: o Dorival preferiu ir pro Corinthians. Ele preferiu ir pra lá do que pro Santos. Sabe por quê? Porque lá tem um time, tem um mínimo de estrutura, de dinheiro. O Santos não tem nada! Quem é que vai vir pro Santos? Gente, só pode vir o Cléber Xavier! E quando eu digo isso, eu não estou desmerecendo o Cléber Xavier. Eu só tô constatando o momento de carreira, o estágio em que esse profissional se encontra: um estágio inicial. E o Santos só consegue contratar esse nível de profissional hoje. O Cuca não viria de jeito nenhum. O Luís Castro não veio. O Tite não quis nem conversaR! O Sampaoli mandou pro cacete! O Diniz não veio! Ninguém vem! Eles não são malucos! Quem é maluco de vir trabalhar no Santos hoje? Olha como o Santos tá: quebrado, sem credibilidade, com estruturas arcaicas… o pai do Neymar tendo que pintar muro.

Cléber Xavier

Após a eliminação do Santos na Copa do Brasil para o CRB, o técnico Cléber Xavier lamentou o agravamento da crise vivida pelo time dentro de campo. O Peixe foi derrotado na última quinta-feira (22) pelo Galo de Campina nas cobranças alternadas de pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar.

Após a eliminação da última quinta-feira (22), em Alagoas, Cléber Xavier reconheceu a evolução no desempenho do time, mas apontou a falta de efetividade nas finalizações como fator decisivo para o resultado.

— É a realidade. São cinco jogos e apenas um gol marcado. Esta foi a partida em que mais criamos chances, mas a bola, novamente, não entrou. É ruim, é duro. Agora é trabalhar. Não tem outra saída. Amanhã vamos analisar a partida e iniciar a preparação para o jogo contra o Vitória — completou.

Santos eliminado

Em entrevista coletiva, Cléber Xavier afirmou que o critério para a escolha dos batedores de pênaltis foi o desempenho nos treinamentos ao longo da semana.

Neymar, Rincón, Tiquinho e Gabriel Bontempo converteram suas cobranças. Já Guilherme e Zé Ivaldo desperdiçaram.

— Os cinco primeiros pênaltis foram cobrados pelos jogadores que tiveram o melhor desempenho nos treinamentos. Esse foi o critério que utilizei para a escolha. A partir daí, separamos os que também treinaram bem e deixamos a decisão final para o momento, entre os próprios atletas. Todos estavam preparados — explicou.

Cléber Xavier também disse que o ambiente do clube é saudável, apesar do momento de crise.

-É duro. Se trabalha diariamente com a dedicação de todos e com o ambiente, embora nessa situação, um ambiente bom de trabalho. Conversamos no vestiário e vamos preparar a partir de amanhã para o jogo contra o Vitória. Dói muito em qualquer circunstância. Perder é ruim e ser eliminado é pior ainda, ainda mais de uma competição onde o Santos já foi campeão. A gente buscava a classificação. Trouxemos para a ca a decisão, com chances. Infelizmente não conseguimos definir no jogo de casa. Viemos com chance, mas infelizmente não conseguimos. A dor é grande e temos que seguir trabalhando.

O comandante santista ainda comentou sobre o retorno de Neymar. Ele explicou que a ideia era ter o craque em campo por no máximo meia hora e que o objetivo era explorar as assistências e finalizações.

O Santos volta a entrar em campo no próximo domingo (25), diante do Vitória, às 18h30 (de Brasília), no Barradão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.