Artur Jorge finaliza divórcio após traição com Hanna Santos; ex-mulher se pronuncia

Artur Jorge, ex-treinador do Botafogo e atual técnico do Al-Rayyan, do Catar, finalizou oficialmente nesta sexta-feira (23) o processo de divórcio com Maria Marques, com quem foi casado por mais de 30 anos. A separação ocorreu cinco meses após a descoberta de um relacionamento extraconjugal do treinador com Hanna Santos, neta do ex-jogador Nilton Santos.

O processo foi realizado por mútuo consentimento, conforme as leis de Portugal, país de origem do ex-casal, o que permitiu que todos os trâmites ocorressem por videoconferência e com assinatura digital, já que Artur Jorge está em Doha para a final da Copa do Emir, marcada para este sábado.

O relacionamento entre Artur Jorge e Hanna começou nos bastidores da Botafogo TV, onde ela atuava como repórter e comentarista desde março de 2024. A função a aproximou do treinador durante viagens com a delegação, e o envolvimento começou pouco antes da final da Libertadores, conquistada pelo Botafogo em novembro do ano passado, contra o Atlético-MG, em Buenos Aires. O romance se intensificou na sequência, durante a viagem ao Catar para a disputa da Copa Intercontinental. Em Doha, os dois foram vistos juntos em passeios e registraram momentos em fotos, já sem preocupação em manter o relacionamento em segredo, pelo menos entre membros do elenco e da comissão técnica.

A traição foi descoberta por Maria após um descuido de Artur, que deixou o celular ligado depois de uma ligação com a esposa, permitindo que ela ouvisse uma conversa entre ele e Hanna. O episódio marcou o início do fim do casamento. O treinador chegou a ser visto beijando Hanna durante o voo de volta ao Brasil, no dia 12 de dezembro, diante de outros passageiros. A separação abalou a relação de Artur com os filhos: os três se afastaram do pai e não o acompanharam durante sua passagem por Portugal em março, quando ele foi homenageado com prêmios.

Maria permanece em Portugal e usou as redes sociais para marcar a data da separação. "23.05.2025. Hoje fechei uma porta. O resto... é silêncio e recomeço", escreveu na legenda de uma foto contemplando o pôr do sol na praia. A publicação recebeu inúmeras mensagens de apoio, especialmente de torcedores do Botafogo.

Artur Jorge e Hanna Santos

Artur Jorge continua seu relacionamento com Hanna, que deixou o emprego na Botafogo TV. Os dois mantêm um namoro à distância, já que ela reside no Rio de Janeiro e viaja ao Catar sempre que possível. O treinador pretende retornar ao Brasil em breve para tratar de questões burocráticas. Até o momento, o casal ainda não oficializou publicamente o relacionamento.