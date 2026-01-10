IA crava quem será campeão do Campeonato Paulista 2026; confira

Com pouco mais de uma semana de preparação, as equipes de São Paulo voltam a rotina de jogos a partir deste sábado (10), com a estreia do Campeonato Paulista. De olho no início da competição, o Lance! pediu para a "Grok", ferramenta de inteligência artificial do "X", cravar quem será o campeão da edição de 2026.

Com as mudanças no calendário do futebol brasileiro, promovidas pela CBF, o Campeonato Paulista terá um novo formato em 2026. Os 16 times foram divididos em quatro potes a partir de critérios técnicos, sendo os cabeças-de-chave os clubes com mais títulos de Paulistão (Pote A). Para o B, C e D, consideraram a classificação do Estadual de 2025 e os que conseguiram o acesso do A2. Confira os potes abaixo:



Pote A: Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo



Pote B: São Bernardo, Novorizontino, Red Bull Bragantino e Mirassol



Pote C: Ponte Preta, Guarani, Velo Clube e Portuguesa



Pote D: Botafogo, Noroeste, Capivariano e Primavera

Durante a primeira fase, os clubes do Pote A enfrentam um clube do Pote D e dois do B e C. Os do Pote B, jogam contra um do Pote C e dois do A e D. Os do Pote C, jogam contra um do Pote B e dois do A e D. Por fim, os do Pote D jogam com um do Pote A e dois do B e C.

Ao final, os oitos melhores se classificam para as quartas de final, disputadas em jogo único e decididos nos pênaltis em caso de empate, assim como nas semifinais. Já a grande decisão será definida em dois jogos, que acontecem nos dias 4 e 8 de março. Os dois últimos colocados serão rebaixados para o Paulistão A2 de 2027. De olho nesse novo formato da competição, a inteligência artificial apostou em um favorito.

IA crava o campeão do Campeonato Paulista de 2026

Levando em consideração o momento das equipes, a inteligência artificial previu o resultado agregado das semifinais e das finais do Campeonato Paulista. Segundo ela, os quatro grandes irão cruzar seus caminhos e o Palmeiras irá conquistar o primeiro título em 2026. Confira abaixo.

Semifinal

Corinthians x Santos - Classificação do Timão, após uma vitória por 1 a 0

Palmeiras x São Paulo - Classificação do Verdão, após uma vitória por 2 a 1

Final

Corinthians x Palmeiras - Vitória do Verdão por 3 a 2 no agregado.

