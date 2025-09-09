menu hamburguer
Fluminense x Bahia: Vidente aponta o primeiro semifinalista da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (09), no Maracanã

imagem cameraFluminense e Bahia voltam a se enfrentrar pela Copa do Brasil (Foto: Marcio Jose/AGIF)
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/09/2025
20:07
O Fluminense saiu derrotado pelo Bahia por 1 a 0, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, e precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação no tempo regulamentar. A bola rola às 19h (de Brasília), nesta quarta-feira (10), no Maracanã. Diante disso, o vidente Luís Filho, do canal “Renascer das Cartas” apontou um favoritismo para o tricolor baiano.

Segundo o tarólogo, o Fluminense precisa ficar atento para não esbarrar no nervosismo de durante a partida e para sair vitorioso no duelo, será preciso controlar o jogo com bastante troca de passes. Para Luís Filho, a estratégia de acelerar as jogadas pode se tornar ineficaz durante os 90 minutos.

Por outro lado, o vidente também enxerga ineficiência na estratégia do tricolor baiano. Para ele, o Bahia precisa tomar cuidado para não ser vazado nos minutos iniciais. Para conquistar a classificação, a equipe pode aproveitar os espaços deixados pelo adversário para buscar sair no contra-ataque e, quem sabe, liquidar a partida.

Numa visão geral, o tarólogo reforçou que as duas equipes podem encontrar problemas em seu estilo de jogo durante os 90 minutos, mas enxerga mais possibilidades de classificação para o tricolor baiano. Um empate também não está descartado, com isso, a tendência é de que o Bahia represente o Nordeste nas semifinais da Copa do Brasil de 2025.

Fluminense x Bahia disputam uma vaga na Copa do Brasil

Precisando de uma vitória por pelo menos um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis, o Fluminense recebe o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil. As equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), no Maracanã. O vencedor do confronto irá enfrentar o classificado entre Botafogo x Vasco.

Juba comemora com do Bahia contra o Fluminense (Foto: Jhony Pinho/AGIF)
Juba comemora gol do Bahia contra o Fluminense (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

