Vai dar zebra? Vidente aponta vencedor de Flamengo x Pyramids no Mundial
Rubro-Negro entra em campo neste sábado (13)
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo vai o enfrentar Pyramids, na tarde deste sábado (13), em jogo decisivo da Copa Intercontinental. Um vidente apontou quem será o vencedor do confronto que vale mais um título para o Rubro-Negro.
Possível contratação do Flamengo divide opiniões entre torcedores
Fora de Campo
Fala de Filipe Luís agita torcedores do Flamengo: ‘É verdade mesmo’
Fora de Campo
Atitude do Palmeiras com o Flamengo chama atenção: ‘Que doidera’
Fora de Campo
De acordo com o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, não terá espaço para zebra e o Flamengo vai vencer o Pyramids, do Egito. Caso a previsão se concretize, o Rubro-Negro vai disputar a grande final do Mundial contra o Paris Saint Germain, da França.
➡️Atitude do Palmeiras com o Flamengo chama atenção: 'Que doidera'
A previsão do vidente apontou que o Flamengo será um time de muita movimentação contra o Pyramids, e por isso vai criar muitas chances de gol. Muitas bolas longas serão usadas pelo Rubro-Negro, que também vai ter momentos de sofrimento defensivo na partida.
O time egípicio, por sua vez, vai tentar resistir ao ataque do Rubro-Negro de todas as maneiras. As cartas apontam para um jogo de superação do Pyramids contra o Flamengo. Apesar da entrega, o time de Filipe Luís vai levar a melhor no duelo.
Flamengo x Pyramids pelo Mundial
O Flamengo encara o Pyramids, do Egito, nesta sexta-feira (12), pelo Mundial. Em Doha, no Catar, a partida — que além da vaga para a final também vale o troféu da Copa Challenger — será no Estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília).
O Flamengo se classificou para a semifinal após vencer o Cruz Azul por 2 a 1, com dois gols de Arrascaeta. Já o Pyramids eliminou, nas fases anteriores, o Auckland City, da Nova Zelândia, e o Al-Ahli, da Arábia Saudita. Quem vencer o confronto encara o PSG na final, marcada para o dia 17 de dezembro.
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
A equipe que o técnico Filipe Luís mandará para o campo ainda é um mistério. Afinal, por conta do curto espaço de tempo entre as quartas e semis do Intercontinental (três dias), o treinador pode fazer algumas alterações. Na entrevista desta sexta-feira, o rubro-negro detalhou o cenário para Flamengo x Pyramids.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias