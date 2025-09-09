Yuri e Memphis retornam no Corinthians; veja provável escalação

O Corinthians finalizou a preparação para o duelo contra o Athletico Paranaense, válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (9), o Timão treinou no CT Dr. Joaquim Grava.

continua após a publicidade

O treino contou com o retorno de Memphis. O holandês defendeu a sua seleção na Data Fifa. A última partida foi a vitória por 3 a 2 sobre a Lituânia, no domingo (7). O atacante ultrapassou Van Persie e se tornou o maior artilheiro da Seleção Holandesa, com 51 gols.

Memphis pode fazer dupla de ataque com Yuri Alberto. O centroavante se recuperou de uma cirurgia na hérnia inguinal e treinou normalmente com o grupo. Fora desde o início de agosto, quando a equipe foi derrotada pelo Juventude, o jogador valorizou o retorno.

continua após a publicidade

- Estou bastante feliz. É uma semana especial para mim. Me cuidei e me preparei bastante para estar de volta. A gente sabe que após uma cirurgia o retorno é um pouco mais complicado, mas eu estou me empenhando bem e trabalhando muito para estar o mais apto possível dentro das minhas melhores condições físicas - disse Yuri Alberto aos canais oficiais do Corinthians

Ainda não é certo que os atletas sejam titulares no duelo pela Copa do Brasil, mas a tendência é que Yuri Alberto esteja, ao menos, no banco de reservas. Gui Negão, substituto do centroavante, pode iniciar na equipe titular.

continua após a publicidade

O Corinthians deve iniciar o duelo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto (Gui Negão).

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Yuri Alberto treinou normalmente (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Preparação e vantagem

Foram seis dias de treinamento durante a Data Fifa pensando no confronto contra o Athletico Paranaense. Cinco jogadores do Timão foram convocados para as suas seleções na Data Fifa: Hugo Souza (Brasil); José Martínez (Venezuela); Félix Torres (Equador); Romero (Paraguai); e Memphis (Holanda).

A última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 será nesta terça-feira (8). O Timão fretou um avião para o retorno antecipado de Hugo Souza, e conta com o atleta para o duelo. O restante deve desfalcar o clube alvinegro.

No primeiro jogo, em Curitiba, o Corinthians venceu o adversário por 1 a 0, em plena Arena da Baixada. Os comandados de Dorival Júnior podem empatar na Neo Química Arena para avançar às semifinais da competição nacional.