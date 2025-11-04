Na briga pelo Brasileirão, Palmeiras deve ter 'rodízio obrigatório' de jogadores na Data Fifa

A reta final de temporada do Palmeiras promete muitas emoções. Na briga pelo título da Libertadores, em que disputará a final contra o Flamengo, e do Brasileirão, em que é o atual líder, o time de Abel Ferreira terá um outro desafio importante: fazer rodízio no elenco, ao menos na Data Fifa, sem perder a efetividade para manter na ponta da tabela até dezembro.

continua após a publicidade

➡️ Vitor Roque é convocado pela Seleção e vira desfalque do Palmeiras contra o Santos

O motivo é simples: o Verdão entrará em campo quando o Campeonato Brasileiro estiver parado. Isso porque o clássico contra o Santos, atrasado em razão da disputa do Mundial de Clubes, foi agendado para este período e o time terá alguns desfalques.

O centroavante Vitor Roque foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para jogar dois amistosos pela Seleção Brasileira contra Senegal, dia 15, em Londres, e Tunísia, dia 18, em Lille. Ou seja, será desfalque confirmado contra o rival paulista e ainda corre o risco de ser baixa contra o Atlético-MG, em jogo que ainda será desmembrado pela CBF, e deve acontecer entre os dias 19 e 20.

continua após a publicidade

Além disso, o Alviverde ainda aguarda as convocações de outras seleções para saber quem também pode ser baixa para a comissão técnica nestes dois jogos do Brasileirão. Pelo Uruguai, Emiliano Martínez, Piquerez e Facundo Torres são rostos quase certos nas convocações. Pela Argentina, Aníbal Moreno e Flaco López devem voltar a ser chamados, enquanto no Paraguai, Gustavo Gómez e Sosa são nomes praticamente certos.

➡️ Rodízio no elenco, jogos pelo Brasileiro e Libertadores: veja a agenda do Palmeiras em novembro

Ancelotti fala sobre conversar com Palmeiras e Flamengo

Questionado se conversou com Palmeiras e Flamengo em relação à convocação, já que os dois times brigam pelo Brasileirão e terão jogos durante da Data Fifa, Ancelotti disse que conhece o calendário, mas neste momento a prioridade é a Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

- Sim. Conhecemos o calendário, mas acho que a prioridade nesse momento, hoje, é a equipe nacional, a Seleção Brasileira. Então, temos chamado os jogadores que eu acho que podem ajudar a Seleção Brasileira nesses esses dois jogos, o mesmo de Flamengo, como o Vitor Roque do Palmeiras - disse o treinador do Brasil.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Abel rodou o elenco do Palmeiras contra o Juventude

Com o desgaste natural do elenco em razão da sequência decisiva do time recentemente, a comissão técnica optou em rodar o elenco na viagem a Caxias do Sul na rodada do fim de semana. O time, inclusive, mostrou que é forte independentemente de quem entre em campo, como provou na vitória contra o Juventude, por 2 a 0, no último domingo (2).