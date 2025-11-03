Fluminense encara maratona decisiva contra os quatro primeiros colocados do Brasileirão

O Fluminense entra em uma das fases mais desafiadoras da temporada. Na sétima colocação do Campeonato Brasileiro e ainda em busca de uma vaga na próxima edição da Libertadores, o Tricolor das Laranjeiras terá, nas próximas rodadas, uma verdadeira maratona contra a elite da competição: o time enfrentará os quatro primeiros colocados da tabela em um intervalo de apenas 18 dias.

O desafio começa nesta quinta-feira (6), quando o Fluminense recebe o Mirassol, no Maracanã, pela 32ª rodada. Na sequência, o time viaja a Belo Horizonte para encarar o Cruzeiro, no domingo (9). Depois, o Tricolor terá dois confrontos de altíssimo nível: o clássico contra o Flamengo, ainda sem data definida, e o duelo fora de casa diante do Palmeiras, também com data a ser confirmada.

Próximos jogos do Fluminense

32ª rodada: Fluminense x Mirassol — 06/11 (quinta)

33ª rodada: Cruzeiro x Fluminense — 09/11 (domingo)

34ª rodada: Fluminense x Flamengo — data a definir

35ª rodada: Palmeiras x Fluminense — data a definir

Primeiro turno sem pontos

O histórico recente diante desses adversários não traz boas lembranças. No primeiro turno, o Fluminense não somou nenhum ponto contra essas quatro equipes, acumulando quatro derrotas.

A série negativa começou com o revés por 2 a 1 para o Mirassol, em partida adiada por conta da disputa do Mundial de Clubes. O jogo, realizado no estádio Maião, ficou marcado por uma falha decisiva de Freytes e pela primeira derrota sob o comando de Zubeldía.

Na sequência, o Tricolor perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0, no Maracanã, em um duelo melancólico para a torcida: foi o primeiro jogo após a histórica campanha no Mundial e também a despedida de Jhon Arias.

O Fla-Flu do primeiro turno foi outro golpe duro. Com gol de Pedro, o Flamengo venceu por 1 a 0 e empurrou o Fluminense para a oitava colocação na época. Já o Palmeiras, atual líder do Brasileirão, venceu de virada por 2 a 1 no Maracanã.

Agora, com o elenco buscando estabilidade e sob a pressão por resultados, o Fluminense sabe que a próxima sequência pode definir seu destino na competição.