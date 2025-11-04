Após vitórias de Flamengo e Palmeiras, IA crava favorito ao título do Brasileirão
Campeonato nacional se encaminha para reta final
A 31ª rodada do Brasileirão chegou ao fim no último domingo (2). Após os resultados, a tabela do campeonato não teve alterações nas primeires três posições, que são ocupadas respectivamente por Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Diante do cenário, o Lance! pediu para que o Chat GPT apontasse o favorito ao título.
Para a tecnologia, a equipe mineira, que se encontra a cinco pontos do líder, com um jogo a mais, não tem mais chances de título. A disputa deverá acontecer apenas entre Flamengo e Palmeiras.
Na simulação, o Chat GPT apontou para uma conquista alviverde. De acordo com a previsão, os dois clubes vão disputar ponto a ponto até a última rodada. Ao fim, a equipe de Abel Ferreira venceu por apenas um ponto de diferença. Veja abaixo:
Palpite da Inteligência Artificial para o Brasileirão
Simulação dos jogos do Flamengo
São Paulo 1 x 2 Flamengo
Flamengo 3 x 1 Santos
Sport 0 x 2 Flamengo
Fluminense 1 x 1 Flamengo
Flamengo 2 x 1 Bragantino
Atlético-MG 1 x 2 Flamengo
Flamengo 3 x 0 Ceará
Mirassol 0 x 2 Flamengo
Flamengo: 86 pontos
Simulação dos jogos do Palmeiras
Palmeiras 2 x 0 Santos
Mirassol 0 x 1 Palmeiras
Santos 1 x 2 Palmeiras
Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras
Palmeiras 2 x 1 Fluminense
Grêmio 0 x 2 Palmeiras
Palmeiras 3 x 0 Vitória
Ceará 0 x 1 Palmeiras
Palmeiras: 87 pontos
