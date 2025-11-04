menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Após vitórias de Flamengo e Palmeiras, IA crava favorito ao título do Brasileirão

Campeonato nacional se encaminha para reta final

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/11/2025
05:10
Taça / Troféu do Campeonato Brasileiro / Brasileirão - pausa Data Fifa Palmeiras Botafogo
imagem cameraTaça do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A 31ª rodada do Brasileirão chegou ao fim no último domingo (2). Após os resultados, a tabela do campeonato não teve alterações nas primeires três posições, que são ocupadas respectivamente por Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Diante do cenário, o Lance! pediu para que o Chat GPT apontasse o favorito ao título.

Para a tecnologia, a equipe mineira, que se encontra a cinco pontos do líder, com um jogo a mais, não tem mais chances de título. A disputa deverá acontecer apenas entre Flamengo e Palmeiras.

Na simulação, o Chat GPT apontou para uma conquista alviverde. De acordo com a previsão, os dois clubes vão disputar ponto a ponto até a última rodada. Ao fim, a equipe de Abel Ferreira venceu por apenas um ponto de diferença. Veja abaixo:

Palpite da Inteligência Artificial para o Brasileirão

Simulação dos jogos do Flamengo

São Paulo 1 x 2 Flamengo
Flamengo 3 x 1 Santos
Sport 0 x 2 Flamengo
Fluminense 1 x 1 Flamengo
Flamengo 2 x 1 Bragantino
Atlético-MG 1 x 2 Flamengo
Flamengo 3 x 0 Ceará
Mirassol 0 x 2 Flamengo

Flamengo: 86 pontos

Simulação dos jogos do Palmeiras

Palmeiras 2 x 0 Santos
Mirassol 0 x 1 Palmeiras
Santos 1 x 2 Palmeiras
Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras
Palmeiras 2 x 1 Fluminense
Grêmio 0 x 2 Palmeiras
Palmeiras 3 x 0 Vitória
Ceará 0 x 1 Palmeiras

Palmeiras: 87 pontos

Pedro em ação em Flamengo x Palmeiras (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Flamengo e Palmeiras disputam ponto a ponto o título do Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

