Vidente crava futuro de Pedro após polêmicas no Flamengo com Filipe Luís

A polêmica declaração do técnico Filipe Luís sobre o atacante Pedro, do Flamengo, segue repercutindo nas redes sociais. Horas depois da entrevista coletiva, o vidente Luiz Filho cravou o destino do atacante depois das polêmicas no Rubro-Negro.

Depois dos torcedores e jornalistas se manifestarem sobre os dias agitados de Pedro no Flamengo, chegou a vez de um vidente entrar na conversa.

No canal Renascer das Cartas, no Youtube, Luiz Filho comentou sobre as atitudes recentes do atacante e apontou um destino para a sequência de sua carreira. Primeiro, ele disse que as cartas mostram uma necessidade do jogador amadurecer.

Logo depois, ele apontou que a tendência é que Pedro realmente deixe o Flamengo depois de todas essas polêmicas. O vidente ainda disse que talvez essa saída não seja efetivada esse ano, mas que dificilmente as partes vão conseguir reverter a situação.

Pedro em ação pelo Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Pedro, do Flamengo, pode jogar o Brasileirão por outro time em 2025? Entenda o cenário

Após a declaração de Filipe Luís sobre Pedro, em que o treinador classificou o desempenho do atacante durante as atividades no meio da semana como "lamentável", o futuro do jogador no Flamengo é incerto.

Afinal, um representante do atleta garantiu que levará proposta de outras equipes ao Rubro-Negro pelo jogador, visando a saída do atleta, segundo o jornalista Venê Casagrande. Diante deste cenário, Pedro pode jogar por outro time no Brasileirão deste ano? A resposta é não. O Lance! explica para você.

Pedro já disputou oito partidas pelo Flamengo no Brasileirão deste ano. Ou seja, atingiu o limite de jogos (sete) que o permite jogar por mais de uma equipe nacional na temporada.