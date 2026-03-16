Bracks faz balanço das contratações e diz que o Atlético-MG fará novas investidas na próxima janela

Durante entrevista coletiva, o CSO do Atlético, Paulo Bracks, fez um balanço das contratações realizadas pelo clube na primeira janela de transferências. O dirigente avaliou o desempenho dos reforços até o momento, mas ressaltou que o clube pretende voltar ao mercado na metade do ano para buscar novas peças.

Durante entrevista coletiva, o CSO do Atlético, Paulo Bracks, fez um balanço das contratações realizadas pelo clube na primeira janela de transferências. O dirigente avaliou o desempenho dos reforços até o momento, e ressaltou que o clube pretende voltar ao mercado na metade do ano para buscar novas peças.

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De maneira geral, Bracks classificou a janela do Atlético como positiva. O executivo analisou o desempenho dos jogadores que já vêm atuando com mais frequência e também comentou sobre aqueles que ainda tiveram poucos minutos em campo.

Segundo ele, a menor utilização de alguns atletas faz parte de um processo natural de adaptação, que envolve fatores como condição física, entendimento do modelo de jogo e integração ao elenco. O dirigente destacou que esse acompanhamento é feito internamente pela comissão técnica e pelo departamento de futebol, respeitando o tempo de cada jogador:

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— Essa primeira janela de 2026, foi uma janela que participei 100% dela e a gente fez sete movimentações. Dessas sete movimentações, hoje nós temos três atletas que são titulares, Renan Lodi, Maycon e Victor Hugo — iniciou Bracks

— O último que chegou da janela foi o Tomas Pérez, que estreou na nossa última partida e foi avaliado positivamente. Os outros três atletas, foram os atletas de investimento, tanto o Preciado, quanto o Minda, quanto o Cassierra. Esses atletas, que são os estrangeiros, vão requerer um pouco mais de tempo para adaptar 100% ao futebol brasileiro, ao nosso calendário, ao nosso modelo de jogo, ao treinador. Eu acho que isso é natural e já aconteceu em vários outros momentos, não só aqui no clube, mas também com atletas em outros clubes — afirmou Bracks

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Bracks afirmou que o Atlético fará mais contratações

Questionado sobre novas investidas, o dirigente afirmou que o Atlético realizará novas contratações, mas essas na janela do meio de ano:

— Eu creio que não se faz uma reformulação completa em uma janela só, então nós vamos ter um complemento, sim, uma janela de meio do ano. Entendemos que há sim posições de lacuna, todo clube tem, nós temos lacunas e ainda vamos ter lacunas. É impossível hoje você completar todos os setores e fazer todos os setores renderem de igual maneira. Em algumas posições a gente tem mais jogadores, outras tem menos — afirmou Paulo Bracks