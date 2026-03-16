Paulo Bracks analisa objetivos e afirma qual é a prioridade do Atlético-MG na temporada

Nesta segunda-feira (16), o CSO do Atlético, Paulo Bracks, concedeu entrevista coletiva à imprensa na Arena MRV. O dirigente tratou principalmente do momento vivido pelo clube e respondeu a questionamentos sobre o início irregular da equipe na temporada.

Nesta segunda-feira (16), o CSO do Atlético, Paulo Bracks, concedeu entrevista coletiva à imprensa na Arena MRV. O dirigente tratou principalmente do momento vivido pelo clube e respondeu a questionamentos sobre o início irregular da equipe na temporada tendo em vista os objetivos do clube para 2026.

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Objetivo do Atlético na temporada

Questionado sobre o objetivo na temporada e principalmente no Campeonato Brasileiro, tendo em vista as dificuldades na competição nos dois últimos anos, uma vez que o Galo "deixou de lado" o torneio para focar nas copas, Bracks foi direto:

— Equilíbrio de analisar o que foi positivo e negativo dos dois anos. Nosso projeto e objetivo é brigar na parte de cima e não brigar na parte de baixo. Acreditamos que com a nossa comissão e com o elenco que temos e teremos no meio do ano na janela que não vamos passar por isso novamente. Estamos insatisfeitos com esse inicio de ano mas acredito muito que vamos virar a chave e ter resultados melhores — afirmou Paulo Bracks

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— O Brasileiro tem que ser prioridade. A sul-Americana tem que ser uma obsessão para o Atlético, mas precisamos priorizar o Brasileiro. O que aconteceu nos últimos anos não pode acontecer novamente — finalizou Bracks.

Coletiva Paulo Bracks (Foto: Artur Henrique / Lance!)

Início de temporada ruim do Atlético

O Atlético vive um início de temporada abaixo das expectativas. No Campeonato Mineiro, a equipe foi derrotada na final pelo rival Cruzeiro, encerrando uma sequência de seis títulos estaduais consecutivos.

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Já no Campeonato Brasileiro, o desempenho também preocupa. O Galo registra o pior início na competição desde 2005, ano em que acabou rebaixado. Nas seis primeiras rodadas, o time conquistou apenas uma vitória, além de dois empates e três derrotas. Com cinco pontos somados, o Atlético ocupa a 16ª colocação na tabela, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.

Ao todo, o time já disputou 17 partidas na temporada. A equipe soma quatro vitórias, nove empates e quatro derrotas, o que representa um aproveitamento de 41%. Nesse período, o time marcou 24 gols e sofreu 20.