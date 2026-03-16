Alvo de protestos, Paulo Bracks reage às críticas da torcida e avalia trabalho no Atlético-MG

O CSO do Atlético, Paulo Bracks, foi alvo de protestos de uma torcida organizada nesta segunda-feira (16), na Arena MRV. O dirigente concedeu entrevista coletiva à imprensa no estádio para tratar diversos assuntos relacionados à situação atual do clube.

O CSO do Atlético, Paulo Bracks, foi alvo de protestos de uma torcida organizada nesta segunda-feira (16), na Arena MRV. O dirigente concedeu entrevista coletiva à imprensa no estádio para tratar diversos assuntos relacionados à situação atual do clube.

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Durante a manifestação, torcedores estenderam faixas na entrada do estádio com críticas ao executivo. Entre as mensagens exibidas estavam frases como: "Paulo Bracks, sinônimo de fracasso. Acordem!" e "Paulo Bracks cheira a fracasso. Queremos um diretor de futebol vencedor. Por onde passou, o fracasso acompanhou".

Ao comentar o episódio, Bracks lamentou o protesto, mas afirmou entender que a manifestação faz parte do direito do torcedor:

— Alguém aqui gosta de ter uma faixa criticando o trabalho? Tenho certeza que não. Obviamente não é positivo. Ninguém gosta. Mas é direito de quem colocou legítimo e eu respeito.

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O dirigente destacou que segue trabalhando para melhorar o desempenho do departamento de futebol e mudar a percepção da torcida sobre seu trabalho:

— O que eu tenho que fazer com isso? (protestos) Trabalhar, continuar trabalhando. Eu quero fazer o clube melhor, eu preciso trabalhar para que ele esteja cada vez melhor, e nada disso pode tirar o meu foco em trabalhar.

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Bracks avalia trabalho no Atlético

Paulo Bracks, também fez uma avaliação do clube no período desde que assumiu até hoje. O dirigente apresentou fatores positivos e de evolução da equipe:

— O nosso futebol como um todo tem evoluído; na reformulação do elenco, na diminuição da média de idade, no aumento de ativos. Isso é importantíssimo para um clube como Atlético, poder ter atletas para vender na janela, para poder negociar, e isso a gente evoluiu. Pelo lado financeiro, a gente está conseguindo estancar, administrar, controlar. Junto com o trabalho específico do diretor financeiro, do CEO do clube, dos acionistas, o clube está mais saudável do que antes — analisou o dirigente.

No entanto, também falou que o principal ponto negativo foram os resultados, os resultados negativos e abaixo da expectativa:

— O lado negativo foram os resultados, a gente não teve resultado bom em 2025. Os resultados não foram bons, e o resultado é o que interessa. A gente está trabalhando para que nesse ano, a gente não tenha os resultados negativos do ano passado. A gente não quer figurar na parte baixa do brasileiro, ser eliminado na Copa do Brasil nas quartas de final, a gente quer avançar mais. A gente não quer perder um título da sul-americana. N ano passado a gente foi campeão mineiro esse ano não. Então o negativo foram os resultados — afirmou Paulo Bracks