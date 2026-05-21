Hugo Souza se pronuncia após não ser convocado para Copa

Na última segunda-feira (18) aconteceu a convocação para a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti, para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Hugo Souza chegou a ser levado pelo professor italiano, mas acabou não sendo relacionado entre os nomes finais, sendo substituído por Weverton. Com isso, o goleiro Corintiano utilizou seu canal no YouTube 'Hugo Souza' para se pronunciar.

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Hugo Souza não está presente na lista final para Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)

Pronunciamento de Hugo Souza após convocação

O goleiro publicou um vídeo na noite desta quarta-feira (20), revelando seu sentimento de ter participado de um ciclo, mas de não ter conquistado uma vaga na lista final. Hugo apontou a dificuldade que passou há dois anos atrás, e comparou com a situação de vida atualmente:

- Dois anos atrás, eu estava desempregado. Hoje, estava na sala de casa, com família e amigos, assistindo à convocação para a Copa do Mundo e com expectativa de ser convocado. A gente está triste por não ir, por ter chance de ir. A primeira coisa que eu fiz foi subir para orar e agradecer a Deus. Eu sempre falei isso: estando ou não estando, minha postura vai ser a mesma, minha gratidão vai ser a mesma. Meu coração está muito em paz, de verdade. Por tudo que a gente construiu. - apontou o goleiro do Corinthians.

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Posteriormente, Hugo também mencionou a conquista de amigos próximos e que está orgulhoso por estarem presentes na lista final de Carlo Ancelotti:

- Fiquei feliz, pô. O Léo (Pereira) é meu irmão, foi convocado para a Copa, o Neymar foi para a Copa. Bora trabalhar para estar na próxima. Irmão, quem vai estar eu não sei, mas eu vou estar lá - revelou Hugo Souza.

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Estreia da Seleção Brasileira na competição

➡️Convocação da Seleção: Ancelotti deixa nomes badalados fora da Copa do Mundo

Após a convocação na última segunda-feira (18), a estreia do Brasil na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, em Nova Jersey. Depois, a Seleção enfrenta o Haiti, no dia 19, às 21h30, na Filadélfia. A equipe encerra a fase de grupos diante da Escócia, no dia 24, às 19h, em Miami.