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Hugo Souza se pronuncia após não ser convocado para Copa

Goleiro foi convocado no último ciclo de amistosos antes da Copa

Gabriel de Britto Silva
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 21/05/2026
10:13
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Goleiro revelou emoções em vídeo publicado via redes sociais (Foto: Reprodução)
imagem cameraGoleiro revelou emoções em vídeo publicado via redes sociais (Foto: Reprodução)
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Na última segunda-feira (18) aconteceu a convocação para a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti, para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Hugo Souza chegou a ser levado pelo professor italiano, mas acabou não sendo relacionado entre os nomes finais, sendo substituído por Weverton. Com isso, o goleiro Corintiano utilizou seu canal no YouTube 'Hugo Souza' para se pronunciar.

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Hugo Souza não está presente na lista final para Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)
Hugo Souza não está presente na lista final para Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)

Pronunciamento de Hugo Souza após convocação

O goleiro publicou um vídeo na noite desta quarta-feira (20), revelando seu sentimento de ter participado de um ciclo, mas de não ter conquistado uma vaga na lista final. Hugo apontou a dificuldade que passou há dois anos atrás, e comparou com a situação de vida atualmente:

- Dois anos atrás, eu estava desempregado. Hoje, estava na sala de casa, com família e amigos, assistindo à convocação para a Copa do Mundo e com expectativa de ser convocado. A gente está triste por não ir, por ter chance de ir. A primeira coisa que eu fiz foi subir para orar e agradecer a Deus. Eu sempre falei isso: estando ou não estando, minha postura vai ser a mesma, minha gratidão vai ser a mesma. Meu coração está muito em paz, de verdade. Por tudo que a gente construiu. - apontou o goleiro do Corinthians.

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Posteriormente, Hugo também mencionou a conquista de amigos próximos e que está orgulhoso por estarem presentes na lista final de Carlo Ancelotti:

- Fiquei feliz, pô. O Léo (Pereira) é meu irmão, foi convocado para a Copa, o Neymar foi para a Copa. Bora trabalhar para estar na próxima. Irmão, quem vai estar eu não sei, mas eu vou estar lá - revelou Hugo Souza.

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Estreia da Seleção Brasileira na competição

➡️Convocação da Seleção: Ancelotti deixa nomes badalados fora da Copa do Mundo

Após a convocação na última segunda-feira (18), a estreia do Brasil na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, em Nova Jersey. Depois, a Seleção enfrenta o Haiti, no dia 19, às 21h30, na Filadélfia. A equipe encerra a fase de grupos diante da Escócia, no dia 24, às 19h, em Miami.

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