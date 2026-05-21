Torcida do Palmeiras aponta culpado por derrota para o Cerro Porteño: 'Padrão'

O Palmeiras perdeu por 1 a 0 para o Cerro Porteño, na noite desta quarta-feira (20), em jogo válido pela fase de grupos da Libertadores. Depois do resultado negativo, torcedores apontaram o principal responsável pela derrota.

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A maior bronca da torcida foi com Abel Ferreira, que vem sendo criticado pelo desempenho da equipe na temporada. Contra o Cerro Porteño, o Palmeiras tentou, buscou, mas a bola não entrou e o clube saiu derrotado do Allianz Parque.

➡️Torcida do Palmeiras manda recado a Abel Ferreira após derrota na Liberta

Quando o árbitro apitou pela última vez, o técnico português foi o principal alvo dos torcedores palmeirenses. Veja os comentários abaixo:

Palmeiras perdeu para o Cerro Porteño (Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress)

Veja comentários sobre Abel Ferreira

Como foi o jogo entre Palmeiras e Cerro Porteño

Uma primeira etapa monótona no Allianz Parque. Mandante, o Palmeiras foi a equipe que mais buscou o jogo, mas esbarrou, principalmente, em erros de passe. Nas raras escapadas bem-sucedidas, o time comandado por Abel Ferreira finalizou sem perigo à meta adversária. O Cerro Porteño, acuado contra o Palmeiras, pouco atacou e abusou das ligações diretas entre defesa e ataque.

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Com menos de dois minutos do segundo tempo, o Cerro Porteño abriu o placar após um contra-ataque. Fabricio Domínguez recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Pablo Vegetti, que apenas empurrou a bola para o fundo das redes. Abel Ferreira utilizou as cinco substituições e colocou o Palmeiras para pressionar o Cerro Porteño, mas sem sucesso.

O sistema defensivo do Cerro Porteño foi o grande destaque da partida. Com menos posse de bola em relação ao Palmeiras, os visitantes suportaram a pressão e cederam poucas chances claras ao time alviverde, principalmente com Flaco López e Luighi.

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