Após Galvão Bueno se posicionar contra Neymar devido à fala sobre Rivaldo e a Copa do Mundo de 2002 durante entrevista à "Romário TV", internautas criticaram a opinião do narrador esportivo e alegaram que ele estava querendo 'polemizar onde não há polêmica'.

"Galvão , foi nada disso … Romário perguntou entre os 3 , no lugar de quem ele jogaria … tinha q escolher 1 , só isso", escreveu um. "Esse chilique é porque o Neymar não te dá ibope, Galvão. Se ele fosse puxa-saco igual aos outros, talvez ele fosse do seu agrado. É notório que você tem uma raivinha dele", declarou outro.

A declaração do camisa 10 do Al-Hilal dividiu opiniões na web e rendeu diversos comentários, incluindo de Galvão Bueno, que afirmou que Rivaldo tem muito mais história que Neymar. No entanto, a publicação feita em seu perfil oficial do X não agradou os internautas, que responderam rapidamente.

Veja algumas reações da web

O que disse Neymar?

Durante o programa com Romário, Neymar foi questionado sobre qual vaga ele ocuparia no trio campeão da Seleção Brasileira de 2002. O jogador do Al-Hilal respondeu que ficaria no lugar de Rivaldo e jogaria ao lado de Ronaldo e de Ronaldinho Gaúcho.

Em resposta, o próprio Rivaldo publicou uma foto nas redes sociais e rebateu o jogador quando discordou da possibilidade de substituição, destacando sua condição física e técnica durante o mundial.

Quem foi melhor no auge? Compare os números de Rivaldo e Neymar

Rivaldo pelo Barcelona

48 partidas 29 gols 0,60 gol por jogo 18 assistências 1 título: La Liga

Rivaldo pela Seleção Brasileira

12 partidas 6 gols 0,5 gol por jogo 5 assistências 1 título: Copa América

Neymar pelo Barcelona

51 partidas 39 gols 0,76 gol por jogo 10 assistências 3 títulos: Liga dos Campeões, La Liga e Copa do Rei

Neymar pela Seleção Brasileira