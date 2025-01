Vaquinha do Corinthians: Gaviões anuncia pagamento de 26º boleto; veja quanto já foi arrecadado

A Gaviões da Fiel anunciou na madrugada desta segunda-feira (20) o pagamento do 26º boleto com valores arrecadados na Vaquinha que busca quitar a dívida de R$ 700 milhões pela construção da Neo Química Arena, casa do Corinthians.

A parcela enviada à Caixa Econômica federal desta vez foi de R$ 242.750,95. Até a manhã desta segunda (20), o movimento liderado pela maior torcida organizada do clube já arrecadou R$ 35.484.850,00.

- É com muito orgulho que comunicamos o pagamento do vigésimo sexto “boleto” da amortização da dívida do financiamento do estádio com a Caixa no valor de R$ 242.750,95. Esse dinheiro saiu da conta que recebe as doações na segunda-feira (20/1) para baixa do acordo. - diz a Gaviões em uma publicação feita em sua conta oficial no Instagram.

O financiamento coletivo foi lançado em novembro de 2024 e repassa as doações dos torcedores à Caixa por meio de boletos diários, que possuem valores que variam de acordo com o saldo arrecadado no dia.

Apesar de ter registrado uma queda nas doações durante o final do ano de 2024, a Gaviões da Fiel segue otimista e tem colocado em prática novas ações para engajar os torcedores e intensificar a arrecadação.

Durante as partidas do Corinthians em casa, por exemplo, os telões do estádio reforçarão a campanha com divulgações, publicidade e a exibição de QR Codes, facilitando as doações dos torcedores presentes na Neo Química Arena.