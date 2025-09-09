Rivais reagem à proposta de SAF no Fluminense: ‘Brutal’

O Fluminense apresentou a proposta de aquisição da sua futura Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ao Conselho Deliberativo nesta segunda-feira (8). Nas redes sociais, os tricolores só falam nisso, e os rivais não poderiam ficar de fora do debate. Eles reagiram à proposta de SAF no Fluminense.

O documento foi entregue por representantes da Lazuli Partners e LZ Sports. A oferta detalha um investimento total de R$ 6,9 bilhões ao longo de 10 anos. A proposta inicial prevê um aporte de R$ 500 milhões e a assunção completa da dívida de R$ 871 milhões do clube.

No X, o assunto SAF do Fluminense dominou boa parte das páginas esportivas. O fato de mais um clube gigante caminhar para esse modelo mexeu com o emocional de torcedores de vários times.

Vascaínos tentaram alertar os torcedores do Flu que nem toda SAF é garantia de sucesso, vide a problemática gestão da 777 Partners. Os botafoguenses lembraram da famosa faixa da torcida tricolor zombando da SAF Alvinegra. Já os flamenguistas, tiraram onda que vão ser o único clube associativo do Rio de Janeiro. Veja a reação dos rivais abaixo.

Veja reação dos rivais à possível SAF do Fluminense

Modelo diferente de outros clubes

A proposta de investimento se diferencia das SAFs de Botafogo e Cruzeiro, por não ter um investidor único. O modelo prevê 40 torcedores do Fluminense adquirindo cotas da empresa, que seria acionista majoritária. A associação, por sua vez, manteria uma participação minoritária, cuja porcentagem seria definida pelo valor da dívida no momento da aquisição. Com a dívida atual, a divisão seria de 65% para o fundo e 35% para o clube.

O aporte de R$ 500 milhões será dividido em duas partes iguais. A primeira metade, com aprovação da SAF, será feita no dia zero. Ou seja, no ato da transação. Os outros R$ 250 milhões serão investidos em até dois anos.

- Essa é a maior transação da história do futebol brasileiro. A gente está falando de um aporte novo, dinheiro novo dentro do Fluminense, de 500 milhões de reais - disse Carlos de Barros, que fez a apresentação da proposta.

A empresa assumiria a gestão do futebol masculino e feminino, as categorias de base e o futsal. A sede de Laranjeiras e outros imóveis, entretanto, continuariam com a associação. O plano da gestora é aumentar a folha salarial do futebol em 30% já em 2026, saltando dos R$ 19 milhões atuais para cerca de R$ 25 milhões por mês.