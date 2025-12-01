Herói do tetra do Flamengo, Danilo vive affair com modelo

Danilo Luiz, autor do gol que garantiu ao Flamengo o tetracampeonato da Libertadores contra o Palmeiras no último sábado (29), vive um romance. Segundo o site "Extra", o jogador mantém um affair discreto com a modelo e advogada Isabela Rodrigues. O zagueiro, recentemente se separou de Clarice Sales, após 17 anos de união, conheceu a miss mineira há alguns meses.

Os dois mantêm a discrição como marca do relacionamento. Ambos são de Minas Gerais - ele nascido em Bicas e ela em Leopoldina - o jogador tem uma fazenda na região, a apenas 45 minutos de distância da casa da modelo. Isabela reside em Juiz de Fora há mais de uma década.

Na esfera digital, a interação entre o casal é mínima. Embora Isabela siga o atleta no Instagram, Danilo não retribui o gesto. Curiosamente, o jogador segue a melhor amiga da modelo, que costuma acompanhá-la aos jogos do Flamengo no Maracanã.

O término do casamento de Danilo com Clarice ocorreu antes de sua contratação pelo clube carioca em janeiro deste ano. A separação, no entanto, só se tornou pública em agosto, quando a imprensa divulgou a informação.

Apesar da ruptura, o ex-casal mantém uma relação cordial. Em junho, durante o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, foram vistos juntos acompanhando os filhos que queriam estar próximos ao pai durante a competição. Também posaram lado a lado na festa de aniversário do primogênito.

Quem é a modelo apontada como affair de Danilo, do Flamengo?

Isabela, aos 29 anos, possui uma trajetória diversificada. Conquistou o título de Miss Leopoldina em 2016 e participou do concurso Miss Mundo Minas Gerais no ano seguinte. Sua carreira como modelo iniciou aos 18 anos.

Formada em Direito desde 2020 e com pós-graduação em processo penal, a mineira estagiou na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional entre 2017 e 2019. Atualmente, administra sua própria marca de roupas fitness em Juiz de Fora.

Com pouco mais de 28 mil seguidores no Instagram, Isabela compartilha sua rotina dedicada a atividades físicas. Pratica handebol, beach tênis, corridas de rua, ioga e pilates, demonstrando compromisso com um estilo de vida saudável.

A modelo já era torcedora do Flamengo antes do relacionamento com Danilo. Durante as comemorações do título continental, publicou diversas fotos que evidenciam sua presença frequente no estádio, sempre acompanhada de sua melhor amiga.