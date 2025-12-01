O pivô do Philadelphia 76ers, Joel Embiid, apareceu vestindo a camisa do Flamengo para a entrevista após o jogo contra o Atlanta Hawks, no Wells Fargo Center, em Filadélfia. Apesar da derrota para os visitantes por 142 a 134, o jogador anotou 18 pontos, pegou quatro rebotes e deu duas assistências.

Joel Embiid, astro do Philadelphia 76ers na NBA, deu uma entrevista pós jogo ontem vestindo a camisa do.. Flamengo!



Esta não é a primeira vez que o astro da NBA aparece em público com a camisa rubro-negra. Por influencia do sogro, Embiid já declarou ser torcedor da equipe carioca e chegou a visitar uma loja do clube quando estava no Brasil, em agosto deste ano, onde comprou uniformes e acessórios.

O jogador do 76ers namora a brasileira Anne de Paula desde 2018, e são pais do pequeno Arthur, de cinco anos. Apesar de ter nascido em Camarões e representado a seleção dos Estados Unidos, o astro da NBA nutre conexão com o Brasil.

Embiid comemora nas redes sociais

Em sua conta na plataforma X (antigo Twitter), o atleta publicou uma efusiva celebração: "VAMOS FLAMENGO C****!!!!!!" e páginas relembraram sua frase dizendo que torcia pelo Flamengo graças a influencia do sogro.

