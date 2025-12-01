Inteligência artificial prevê resultados decisivos na 37ª rodada do Brasileirão
Penúltima rodada do campeonato nacional começa nesta terça-feira (2)
- Matéria
- Mais Notícias
A 37ª rodada do Brasileirão começa a ser disputada nesta terça-feira (2), com dois jogos previstos no calendário. Posteriormente, mais seis jogos acontecem entre quarta-feira (3) e quinta-feira (4). Diante do cenário, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o confronto da atual fase do campeonato nacional.
Botafogo tem sequência ‘de campeão’ e busca superar 1º turno do Brasileirão
Botafogo
Vasco x Mirassol: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Onde Assistir
Palmeiras se reapresenta após derrota na Libertadores e vira o foco para o Brasileirão
Palmeiras
➡️ Comentarista compara lance de Veiga com Pulgar na final da Libertadores: 'Sem explicação'
A inteligência artificial previu resultados decisivos para o torneio. Na parte de cima da tabela, a tecnologia apontou para uma vitória do Flamengo sobre o Ceará. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Caso o resultado se confirme, o clube carioca irá conquistar o título do Brasileirão.
Por outro lado, o Ceará se complicaria na parte de baixo da tabela de classificação. Na simulação do Chat GPT, o Santos empatou com o Juventude, o Internacional perdeu para o São Paulo e o Fortaleza empatou com o Corinthians.
Com este cenário, a zona de rebaixamento seguiria com Sport, Juventude, Fortaleza e Internacional, respectivamente na 20ª, 19ª, 18ª e 17ª colocações. Veja os resultados completos simulados pela IA para a 37ª rodada do Brasileirão.
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Simulação da 37ª rodada do Brasileirão
Vasco 2 x 1 Mirassol
Grêmio 1 x 2 Fluminense
Fortaleza 0 x 0 Corinthians
Juventude 1 x 1 Santos
São Paulo 3 x 2 Internacional
Bahia 2 x 0 Sport
Flamengo 3 x 1 Ceará
Cruzeiro 1 x 2 Botafogo
Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras
Bragantino 2 x 0 Vitória
- Matéria
- Mais Notícias