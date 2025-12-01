menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Inteligência artificial prevê resultados decisivos na 37ª rodada do Brasileirão

Penúltima rodada do campeonato nacional começa nesta terça-feira (2)

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/12/2025
18:28
IA da rodada do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)
imagem cameraIA da rodada do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A 37ª rodada do Brasileirão começa a ser disputada nesta terça-feira (2), com dois jogos previstos no calendário. Posteriormente, mais seis jogos acontecem entre quarta-feira (3) e quinta-feira (4). Diante do cenário, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o confronto da atual fase do campeonato nacional.

continua após a publicidade

➡️ Comentarista compara lance de Veiga com Pulgar na final da Libertadores: 'Sem explicação'

A inteligência artificial previu resultados decisivos para o torneio. Na parte de cima da tabela, a tecnologia apontou para uma vitória do Flamengo sobre o Ceará. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Caso o resultado se confirme, o clube carioca irá conquistar o título do Brasileirão.

Por outro lado, o Ceará se complicaria na parte de baixo da tabela de classificação. Na simulação do Chat GPT, o Santos empatou com o Juventude, o Internacional perdeu para o São Paulo e o Fortaleza empatou com o Corinthians.

continua após a publicidade

Com este cenário, a zona de rebaixamento seguiria com Sport, Juventude, Fortaleza e Internacional, respectivamente na 20ª, 19ª, 18ª e 17ª colocações. Veja os resultados completos simulados pela IA para a 37ª rodada do Brasileirão.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Simulação da 37ª rodada do Brasileirão

Vasco 2 x 1 Mirassol
Grêmio 1 x 2 Fluminense
Fortaleza 0 x 0 Corinthians
Juventude 1 x 1 Santos
São Paulo 3 x 2 Internacional
Bahia 2 x 0 Sport
Flamengo 3 x 1 Ceará
Cruzeiro 1 x 2 Botafogo
Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras
Bragantino 2 x 0 Vitória

continua após a publicidade
Taça do Brasileirão
Taça do Campeonato Brasileiro (Foto: Joilson Marconne/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias