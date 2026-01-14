Gum analisa 2025 do Fluminense e faz ressalva para a temporada: 'Precisa fortalecer'

Conteúdo Especial

Dono de uma carreira vitoriosa com a camisa do Fluminense, Gum é um nome que remete à glória em Laranjeiras. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ídolo tricolor analisou a temporada passada e revelou suas expectativas para 2026, reforçando a necessidade de reforços para que o clube volte a conquistar títulos.

- É difícil dizer. O Fluminense teve altos e baixos na última temporada. O melhor momento foi na disputa da Copa do Mundo de Clubes, onde ficou em quarto colocado e representou muito bem o Brasil. Depois viveu um momento abaixo ali no Campeonato Brasileiro, até trocar o treinador, quando conseguiu uma boa recuperação e garantiu a classificação para a Libertadores. É difícil projetar o ano do Fluminense, o clube perdeu alguns jogadores e ainda não fortaleceu sua equipe. As contratações que o clube queria, como Hulk e Savarino, não foram concluídas. Então, o Fluminense precisa fortalecer o grupo para conseguir brigar por títulos em 2026 - disse.

O Fluminense tem um calendário apertado em 2026, mas a equipe está otimista. Classificado para todas as competições, o Tricolor sonha em voltar a conquistar um título nesta temporada. Gum acredita que o time tem condições de brigar pelas copas, como o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e a Libertadores. Já o Brasileirão é visto como um desafio mais distante.

- Acredito que o Campeonato Carioca é uma competição onde o Fluminense sempre entra com muita qualidade e tem chances de ser campeão. Na Libertadores e na Copa do Brasil, acredito que o clube tenha mais condições de brigar, por ser no formato mata-mata. Já no Campeonato Brasileiro, pelo fato do elenco do Fluminense está curto, não tem tantos jogadores em algumas posições, acredito que fica mais difícil do clube brigar pelo título. Então, hoje, o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e a Libertadores, seriam campeonatos mais viáveis, pela quantidade de jogos e por serem mata-mata.

Fluminense deve priorizar algum campeonato?

Com pouco tempo de preparação para a nova temporada, o Fluminense inicia sua trajetória nesta quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), contra o Madureira, no Estádio Luso Brasileiro, em jogo válido pela 1ª rodada do Campeonato Carioca. Com outras três competições para disputar em 2026, a equipe busca alternativas para reforçar seu elenco para seguir lutando por títulos.

Na visão do ídolo Gum, cada competição é uma oportunidade para o Fluminense. O ídolo tricolor acredita que o time pode brilhar no estadual e se manter na disputa do Campeonato Brasileiro, mas para isso é preciso reforçar o elenco com jogadores de qualidade.

- É difícil o Fluminense priorizar uma competição, todas são muito importantes. No Campeonato Carioca, o time precisa brigar pelo título, se isso não acontece, a torcida já te cobra. Depois tem o Brasileirão, que o time não pode abrir mão, até para buscar novamente a classificação para a Libertadores, além da ótima premiação. Sei que é complicado, tem outras equipes mais qualificadas, mas o Fluminense precisa sempre brigar pelo topo da tabela. Para isso, precisa fortalecer o elenco, buscar mais jogadores para brigar por esses títulos e dar alegria para a torcida - finalizou.